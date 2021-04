Simeone: “La SD Huesca compite de forma brillante con Pacheta”

La Superliga, como no podía ser de otro modo tratándose del entrenador de uno de los clubes implicados, copó parte importante del tiempo de la rueda de prensa que Simeone, preparador del Atlético de Madrid, el líder, ofreció este miércoles antes de que mañana los suyos reciban a las 21.00 dentro de la jornada 31 a la SD Huesca, conjunto que pelea por la salvación. Desde el lunes, el nacimiento y posterior enfriamiento del proyecto ha acaparado toda la atención en el mundo del fútbol, algo que no obstante el argentino no considera que haya descentrado a sus jugadores porque enfrente van a tener “un rival duro”.

“El Huesca, con Pacheta, lo está haciendo muy bien, compite de forma brillante. En todos los partidos ha tenido un estilo muy definido, muy bien transmitido por su entrenador y está respondiendo bien”, alabó a su adversario destacando también que en todos los encuentros “ha tenido opciones de ganar”. “Han salido de una situación complicada y van a seguir así”, advirtió de los azulgranas.

Para el choque confirmó la baja de Luis Suárez y puso en duda la de otra de sus estrellas, Joao Félix. “Está recuperándose muy bien y no sabemos si estará en Bilbao”, dijo del primero pensando ya en el compromiso del próximo fin de semana. Del segundo, que entrenó al margen, explicó que “está haciendo un esfuerzo enorme para estar mañana”.

Aunque su equipo sea el que ocupa la primera posición a falta de siete jornadas con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid, cinco con el Barcelona (con un partido menos) y seis con el Sevilla, Simeone huye de favoritismos. “Todo se decidirá a partir de los últimos cinco partidos, estamos cuatro equipos en una situación apretada, el Sevilla está muy bien, el Madrid está compitiendo, el otro día sin muchos futbolistas, y el Barça acaba de ganar la Copa”, analizó. “Está lindo, que gane quien se lo merezca”, fue deportivo.

Sobre la salida del Atlético de Madrid de la Superliga expuso que “el club iba a decidir lo mejor para el club. Es una buena mirada hacia nuestra gente y a la familia atlética, empleados, jugadores, presidente”. De todos modos, Simeone considera que en el futuro va a haber modificaciones en el fútbol: “Ante movimientos sísmicos como éste algo va a cambiar para mejor, cuando hay movimientos las partes se tienen que acercar y encontrar”.