Pacheta: “Planteamos el partido contra el Atlético de Madrid para ganar”

No importa que enfrente esté el líder, un conjunto que solo ha perdido un partido en su casa en toda la Liga y que se presentará tras haber goleado al Eibar (5-0). El Atlético de Madrid le impone respeto a Pacheta, pero no miedo. La SD Huesca visita el jueves a los rojiblancos (19.00) y lo hace con la firme intención de conseguir los tres puntos. “Planteamos el partido para ganar”, afirmó su técnico este miércoles manteniéndose fiel a su discurso y a una concepción muy clara del fútbol y el deporte. “No se hacerlo de otro modo”, confesó. “Si luego vamos por detrás en el marcador, en el minuto 90 claro que firmó el empate o si, estando el resultado igualado, nos están avasallando”, explicó. “Estamos preparados para competir y sentirnos orgullosos”, afirmó.

La cita llega tras la derrota por 1-0 ante el Alavés, un rival directo, que puso fin a la racha de tres jornadas sin perder y que Pacheta tildó de “injusta” a tenor de los méritos contraídos por sus jugadores. Algo que, no ha impedido, que ya estén recuperados del contratiempo. “Llevamos muchos partidos a cara de perro porque casi no tenemos margen”, expuso al respecto restando importancia al estar o no en la zona de descenso en este momento del curso. “Es anecdotico, cuando quiero verme fuera es el 23 de mayo”, comentó señalando al final de la temporada.

Del Atlético de Madrid destacó que “compite todos los días”, lo que hace que sea “dificilísmo enfrentarte a él”. “Tenemos que crecer, estar concentrados, hacerlos correr y que sufran”, recetó. “Ya sabemos quiénes somo en Primera División y no es una debilidad, sino una grandeza el conocer quién eres, cómo eres y a quién representas”, expuso.

El once que plantee en el Metropolitano tendrá novedades con respecto al que se había estabilizado en los compromisos anteriores. “Es probable que juegue algún jugador distinto porque tenemos gente con riesgo de lesión”, anunció. En esas rotaciones podrían entrar dos tipos de jugadores, aquellos que llevan muchos minutos acumulados y los que, después de haber jugado poco, últimamente han participado con asiduidad. “Vamos a salir con los que creemos que nos acercan a la victoria y después miraremos al siguiente partido”, manifestó haciendo referencia también al choque del domingo con el Getafe. La buena noticia en la convocatoria será el regreso de Gastón Silva.

Así como hay futbolistas que han ganado en protagonismo, otros como Borja, Juan Carlos y Okazaki casi no están teniendo minutos. El entrenador se refirió en particular al japonés: “Ojalá tuviese veinte profesionales como él, pero el míster va decidiendo y todos no caben”.

El referente de la ida, aún con Míchel en el banquillo, es grato para el Huesca con un empate a cero en El Alcoraz en el que maniató a los de Simeone. De todos modos, Pacheta observa que desde entonces los equipos “han cambiado mucho”. “Tener la portería a cero será importante, pero no obsesiona tanto como el tener el control del partido, quiero que el equipo sea valiente con o sin balón, no nos vienen bien los partidos calmados, que estén vivos nos hace mejores, nos tiene concentrados”, evaluó.

La Superliga

Como no podía ser de otro modo, la Superliga, el tema que viene monopolizando el mundo del fútbol en los últimos días también hizo acto de presencia. “Estamos educados en que el premio te viene por el éxito deportivo y eso es muy complicado cambiarlo en Europa y en España”, opinó Pacheta. “El premio se recibe tras ganar, por hacer las cosas bien, no por tener más abonados o más hinchas”, añadió. “No puede ser que los poderosos cada vez lo sean más y que las diferencias con los débiles crezcan”, criticó. Lo que espera cuando todo se solucione es que “todos vayamos de la mano y salgamos favorecidos.