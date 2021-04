La SD Huesca visita al Alavés para dar una nueva zancada hacia la permanencia

Primero dejó el farolillo rojo, después salió del descenso y ahora quiere poner tierra de por medio. La SD Huesca atraviesa por su mejor momento de la temporada justo cuando el calendario ha puesto en su mano la opción de tomar la iniciativa en la lucha por la permanencia y no la está desaprovechando. Tras las dos derrotas con el Celta y el Barcelona, en las que recibió cuatro goles en cada una, primero empató a cero con Osasuna y después se impuso al Levante (0-2) y al Elche (3-1). Este domingo los azulgranas visitan al Alavés (16.15) antes de afrontar una semana en la que se verán las caras con el Atlético de Madrid, el jueves, y con el Getafe, el domingo. El cruce en el Metropolitano con el líder será después de haberse visto las caras con el penúltimo, y antes de recibir al conjunto que les adelanta en la tabla con tres puntos más.

Mendizorroza aparece como la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa de los que hacen temblar el tablero. Vencer, permitiría dejar a un enemigo íntimo a seis puntos de distancia además de ganarle el ‘average’ después del 1-0 de la ida, aquel primer y único triunfo con Míchel Sánchez en el banquillo en el que Ontiveros fue protagonista por su gol y la dedicatoria a su abuela.

En el vestuario el mensaje trasladado a lo largo de los últimos días ha sido de calma, de tener los pies en el suelo. Un resultado positivo sería un paso importante, pero no definitivo. Todavía quedarían por delante siete jornadas más.

A este respecto, la que se disputa este domingo íntegramente salvo dos partidos, aquellos en los que estaban implicados los finalistas de la Copa del Rey, será la 33ª cuando la anterior fue la 30ª. En un principio estaba prevista para el 28 de abril, pero la La Liga optó por adelantarla para no hacerla coincidir con las semifinales de las competiciones europeas.

Más allá de lo clasificatorio, en la lista de retos para Vitoria están también los aspectos históricos. El Huesca, que no supera a domicilio a los vitorianos desde 1983, todavía no se ha impuesto en tres partidos consecutivos en Primera División. No lo ha hecho aún en el ejercicio actual ni tampoco en su anterior experiencia en la élite. Hay que remontarse a la 2017-18, la del primer ascenso, para encontrar una trayectoria igual o superior.

Pacheta se desplazó el sábado a Vitoria con los mismos veinte jugadores con los que afrontó el cruce con el Elche. Siguen siendo baja Valera, Maffeo, Gastón Silva y Ontiveros, y continúan sin contar Eugeni y Luisinho. Atendiendo a la buena trayectoria que se arrastra, las variaciones que se esperan en el equipo son escasas. Aunque el técnico quiere dar minutos a muchos jugadores en los próximos tres partidos, no parece el primero de ellos el más indicado para tocar demasiado lo que últimamente ha estado funcionando.

La modificación más viable, no obstante, sería el regreso de Siovas. El griego, que desde su desembarco en El Alcoraz lo había jugado todo, tuvo que ser sustituido contra el Levante al filo del descanso por unas molestias musculares y frente al Elche se le dieron solo los últimos 25 minutos con la intención de no forzarle. Su inclusión supondría la salida de Insua o Vavro en la defensa. Allí, Pulido está rindiendo a buen nivel ocupándose del centro. Bajo lo palos, Andrés solo ha encajado un gol en tres partidos, Pedro López es el hombre para el carril diestro y Galán es inamovible en el izquierdo. Mosquera ha conformado en la medular un efectivo trivote con Ferreiro y Seoane, y arriba Sandro se presenta tras protagonizar uno de sus mejores partidos y de Rafa Mir hablan de sobra sus dos últimos dobletes consecutivos.

Si la línea del Huesca es ascendente, en el Alavés se confía en que el 0-0 ante el Athletic de la semana pasada supusiese el freno a una depresión que en la segunda vuelta ha llevado a los albiazules a sumar solo seis puntos; llevan ocho jornadas sin ganar. En ese partido se estrenó en el banquillo Javier Calleja, su tercer entrenador de la temporada tras Machín y Abelardo. Con el ex del Villarreal se espera a unos babazorros con mayor querencia por el balón. Por lo pronto, se ha recuperado a uno de sus jugadores relevantes y que había caído en el ostracismo en los últimos tiempos, Lucas Pérez. Aunque vuelven a estar disponibles Duarte y Pellistri, causarán baja Manu García, Lejeune y Ely.

Deportivo Alavés-SD Huesca

Alavés: Pacheco; Ximo, Tachi, Laguardia, Duarte; Rioja, Battaglia, Pina, Jota; Joselu y Lucas Pérez.

SD Huesca: Andrés; Insua, Pulido, Siovas; Pedro López, Ferreiro, Mosquera, Seoane, Galán; Sandro y Rafa Mir.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Estadio: Mendizorroza.

Hora y TV: 16.15, Movistar LaLiga.

