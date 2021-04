El Alavés se encomienda a Javi Calleja para salvar la temporada de su centenario

Bajan revueltas las aguas en el Alavés, penúltimo a tres puntos de la permanencia y que acoge la visita de la SD Huesca este domingo (16.15, Movistar LaLiga) como una de las últimas oportunidades para no dejar escapar el tren de la Primera División precisamente en la temporada en que conmemora el centenario de su fundación en 1921. Además, el próximo mes se cumplen 20 años de su histórica final de la Copa de la UEFA ante el Liverpool. El presente es bien distinto.

Después de los fallidos pasos de Pablo Machín y Abelardo, el Glorioso se ha encomendado al tercer entrenador del curso, Javi Calleja, que se estrenará en Mendizorroza tras empatar a cero con el Athletic en su debut. Si Machín sumó 20 puntos en los 18 compromisos al frente de los babazorros que precipitaron su cese, las cosas no fueron mucho mejor con el asturiano. Una sola victoria y dos empates en once jornadas y un ambiente enrarecido ante el que tuvo que salir al paso la propia entidad dinamitaron la reacción pretendida. Calleja tiene ocho encuentros para que el centenario no tenga el más amargo de los finales.

El centrocampista Rodrigo Battaglia ha afirmado este viernes que no tiene dudas "de que los buenos momentos van a llegar" porque el equipo trabaja bien y tiene jugadores de "mucha calidad". El argentino, en un vídeo publicado por el club, se ha mostrado satisfecho tras el último encuentro de los babazorros ante el Athletic Club. "Quedaron buenas sensaciones, hicimos un buen partido y ahora tenemos un encuentro muy complicado el domingo", ha explicado.

El centrocampista vio con buenos ojos la llegada del nuevo cuerpo técnico comandado por Javier Calleja, que aterrizó en el club "con mucha energía y con muchas ideas nuevas", a las que los jugadores se están adaptando.

"Personalmente, estoy contento porque ya se notó en el último encuentro que tuvimos más la posesión, fuimos más protagonistas y eso te hace llegar a los resultados", ha valorado el alavesista, consciente de que "quedan jornadas muy difíciles, con mucha responsabilidad" y de tratarán de afrontarlas "de la mejor manera".

Sobre el Huesca ha destacado que "es un equipo que viene creciendo, sacando buenos resultados", pero remarcó que deben fijarse en su propio trabajo. Además, en referencia al encuentro consideró que "el equipo que esté más concentrado, el que tenga menos errores y el que proponga más va a salir con un resultado positivo".

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.