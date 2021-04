Pacheta: "Hacía tiempo que no veía un vestuario tan emocionado"

Sin apenas digerir el triunfo, Pacheta aseguró que la SD Huesca será ahora, tras ganar al Elche (3-1) dejar los puestos de descenso, "un equipo mucho más alegre, estamos adquiriendo confianza. Generamos una conexión en los chicos que hace que corramos por el de al lado. No hay un mal gesto ante el error y eso nos hace mucho mejores». Aportó el detalle de que había visto en el vestuario «una emoción que hacía mucho que no veía en uno. Por eso estoy verdaderamente contento y muy satisfecho".

El entrenador recordó que "hemos tenido dos acciones que te pueden sacar del partido con el autogol y el penalti pero el equipo ha estado muy firme. En el primer tiempo hemos concedido muchos centros y se ha corregido en el descanso. El jugador ha entendido lo que necesitábamos, nos hemos puesto en su zona de creación y hemos sido sólidos concediendo muy poco".

Cuando marcan los nueves, en este caso Mir y Sandro, "todos contentos. Rafa está en un buen momento de juego y esfuerzos y a ver si lo seguimos aprovechando". Pacheta analizó también los cambios con el ejemplo de alguien que no jugó. "El otro día Escriche hizo media hora maravillosa y este viernes no entró. Me duele por los que no participan pero cada partido se abre de una manera y hay que tomar decisiones. Los que entran lo hacen muy conectados y eso nos hace mejores", dijo.

Lejos de acomodarse, el discurso no cambia: "Tenemos que ir a Vitoria a ganar otra vez. Mi discurso no va a cambiar, hay que estar fuera el 23 de mayo. Cuanto antes mejor, pero vamos a sufrir hasta el final porque no vamos a ganar todos los días". Los centrales están "en un gran momento y debo gestionarlo, y ellos entender que solo pueden jugar tres. Hemos concedido un gol en tres partidos, una locura para un equipo de abajo".

