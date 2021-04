Siovas entrena con el grupo en la SD Huesca y Gastón Silva pisa el césped

Después del jarro de agua fría que supuso el lunes la confirmación de que Pablo Maffeo va a estar varias semanas de baja a consecuencia de la lesión que se produjo en el hombro derecho durante la victoria con el Levante, este martes las noticias que dejó el entrenamiento de la SD Huesca fueron de tono mucho más positivo. Dimitrios Siovas, que al igual que el lateral derecho se había tenido que retirar en el Ciutat de València antes del final por problemas físicos, pudo trabajar durante prácticamente toda la sesión al mismo ritmo que sus compañeros. Además, por primera vez desde que se produjo una fisura en la tibia en la visita a lSevilla el 13 de febrero, también se pudo ver a Gastón Silva. El uruguayo se ejercitó al margen, pero empieza ya a dar pasos decididos hacia su regreso. Completó varios ejercicios físicos e incluso tocó balón.

A Siovas, que ante los granotas se tuvo que retirar al filo del descanso y que todavía no se había perdido ni un minuto desde su debut en la segunda jornada, se le diagnóstico el lunes una lesión en el bíceps femoral izquierdo que desde el club se calificó de «leve» y que hizo que pasase de contar como baja a ser duda para el encuentro del viernes ante el Elche en E lAlcoraz (21.00). En este sentido, el tratamiento por el que se optó fue el de adecuar la carga de trabajo a su evolución.

Si ésta sigue siendo positiva en la entidad azulgrana no se descarta que pueda entrar en la convocatoria. Su inclusión en el once podría ser algo más precipitado. No en vano, el cuerpo técnico y los servicios médicos están siendo prudentes a la hora de lidiar con las lesiones musculares.

La sesión, segunda de la semana, fue larga e intensa. Se inició con varios ejercicios de fuerza. Después se realizaron dos partidillos de quince minuto y también ejercicios de transición de cinco contra cinco para acabar con disparos y finalizaciones.

De cara al duelo con los franjiverdes, el sustituto natural de Maffeo, que hasta ahora siempre había jugado de inicio con Pacheta, sería Pedro López, el otro lateral derecho de la plantilla y compañero al que entregó el testigo contra los granotas. Para la línea de tres centrales, siempre y cuando se respete el dibujo táctico que se viene empleando, si se reserva a Siovas, los elegidos serían Insua, Pulido y Vavro. El equipo todavía tiene por delante dos entrenamientos más antes del partido.