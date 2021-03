Otra final para la SD Huesca con la victoria como imperativo

Punto de inflexión, partido clave, final… La SD Huesca ha utilizado tantos adjetivos a lo largo de la temporada para definir la importancia de cada partido que, llegados a estas alturas, solo puede concluirse que todos tienen la misma importancia. A once jornadas para el cierre del curso, los azulgranas saben que han de ganar al menos la mitad de los partidos para aferrarse a la categoría. Empezando por el de este sábado ante Osasuna en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga). Tan vital como los anteriores y como los que están por llegar. Porque el margen de error es tan escaso que los de Pacheta deben imponerse sin necesidad de mirar el DNI del rival.

En el debe de los aragoneses figura una de las virtudes de Osasuna y, por tanto, uno de sus mayores peligros: el balón aéreo. Los de Pacheta ya han recuperado a Sandro Ramírez y Pedro Mosquera, que apuntan al once. Disponen de variantes en la delantera y el centro del campo que garantizan un rendimiento, al menos, solvente. El problema no es con el gol, de lo que dan fe los ocho que suma Rafa Mir, y con el gallego la medular recobra la necesaria pausa y el timbre del pivote. Atrás es donde se arremolinan las dudas por alto. Gastón Silva todavía no se encuentra disponible y al fin pudo verse en Barcelona a Vavro, aspirante a subirse al once con su experiencia internacional y, también, sus 189 centímetros.

Tras el paso por el Camp Nou, saldado con una goleada de la que el equipo ha salido indemne en lo anímico (4-1), el equipo azulgrana, colista a cuatro puntos de la salvación, sigue creyendo en sus opciones y sus fortalezas. Atropellado de manera consecutiva por Celta (3-4) y Barça, lamenta esa fragilidad defensiva que está echando por tierra su mejoría evidente en otros aspectos del juego. La estrategia supone una sangría continua, esté delante el conjunto de Koeman o el Eibar. Todos hacen daño en una faceta que de no controlarse conduce inevitablemente al desastre. Y descorazona comprobar semana tras semana cómo el Huesca se pierde en unos puntos flacos que siguen bajo la lupa.

La figura de Sandro como complemento de Rafa Mir reabre una compuerta de la que el equipo hizo gala durante algunos partidos de la primera vuelta. Precisamente, en El Sadar compusieron una sociedad muy interesante. El canario marcó el 0-1 y solo los problemas físicos posteriores cortaron el crecimiento de una dupla llamada a aportar mucho valor. El trabajo de Escriche a las órdenes de Pacheta, encomiable, no esconde que Sandro es uno de los futbolistas franquicia de la plantilla junto a un Mir en estado de gracia.

Osasuna, que fue colista al comienzo del campeonato, emergió después hasta situarse en una posición más o menos cómoda, a seis puntos del descenso y nueve de los azulgranas. Para los navarros, perder en El Alcoraz supondría acercarse demasiado al abismo. El Huesca va a encontrarse a un contrincante solvente a domicilio, pues en sus últimos desplazamientos ha vencido a Alavés y Levante. Dirigido por Jagoba Arrasate, y más allá de su poderío aéreo, recupera a jugadores que habían estado aparte por covid (Oier, Roberto Torres y Unai García).

La baja por este motivo del exportero azulgrana Sergio Herrera y la lesión del también guardameta Rubén Martínez propician que vaya a actuar en El Alcoraz Juan Pérez, natural de Almudévar y canterano de la SD Huesca hasta su marcha a Pamplona en edad juvenil. La gran noticia, con todo, es el regreso del Chimy Ávila, ídolo de ayer y siempre, a la convocatoria y al estadio donde se hizo jugador de Primera. Sus dos lesiones de rodilla casi consecutivas, en enero y septiembre del año pasado, no merman ni su carisma ni su potencial.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro; Maffeo, Pulido, Siovas, Insua, Galán, Mosquera, Rico, Ferreiro, Sandro y Rafa Mir.

Osasuna: Juan Pérez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz, Kike Barja, Moncayola, Torró, Jony, Calleri y Budimir.

Árbitro: Del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadio: El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga).

