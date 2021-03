Pulido, capitán de la SD Huesca: “Tenemos todas las papeletas para salvarnos”

Tomando nota de los ocurrido en las dos últimas derrotas, el 3-4 con el Celta y el 4-1 con el Barcelona, pero poniendo ya la mirada en un horizonte en el que primero aparece bien perfilado Osasuna, el rival más cercano, y tras él las siluetas de los dos que le seguirán, el Levante y el Elche como pasos previos a la visita al Atlético de Madrid. Jorge Pulido, el capitán de la SD Huesca, tomó este miércoles la palabra para analizar la situación y mandar un mensaje de optimismo y confianza. “Tenemos todas las papeletas para salvarnos y el que no lo crea así está equivocado”, afirmó haciendo referencia a que con once jornadas por delante la permanencia sigue en las manos azulgranas. “La gente no es tonta, nos ve competir y nos da muchas opciones de lograrlo”, afirmó,

La primera estación será la visita a El Alcoraz de los navarros el sábado (18.30), un conjunto que suma nueve puntos más que los oscenses, colistas a cuatro de la salvación, y que desde que empezó el año ha ido escapando progresivamente de la zona baja de la tabla después incluso de haber llegado a ser colista. “No me gusta hablar de final, pero sí que es un partido muy importante, en nuestra casa y contra un buen rival al que le podemos hacer daño si corregimos lo que nos ha estado fallando hasta ahora y seguimos mejorando”, expuso Pulido.

El discurso del toledano es similar al que también esgrime su técnico, Pacheta, al que tampoco le gusta calificar ese tipo de duelos de finales por aquello de que después aún queda más. El entrenador les está transmitiendo “optimismo”. “Nos dice que miremos las cosas que hacemos bien, que son muchas, que pulamos los pequeños detalles y que en los tres partidos cruciales que vienen si jugamos como hasta ahora tendremos buenos resultados seguro”, comentó Pulido esperanzado ante las nuevas citas frente a equipos de la zona media y baja de la tabla.

Entre los aspectos a perfeccionar y que viene haciendo daño no ya solo ahora sino desde tiempo atrás aparece la estrategia. “Nos está matando, encajamos así contra el Celta y contra el Barça, y ya con Míchel pasaba”, confirmó el ‘14’. De todos modos por ello “no hay que volverse loco ni tomar responsabilidades individualmente ni hacer un drama porque si no es peor”. Aunque sí que es algo que está presente en el vestuario. “Ya habló ayer – por el martes – el míster de ello y hay que darle una vuelta porque nos está costando bastantes puntos”, reconoció,

Pulido, con Siovas e Insua, viene formando la línea de tres zagueros que emplea el Huesca. “Es verdad que al jugar ahora de central derecho me toca bascular más a banda y salir de zona, que es donde sufrimos más los centrales, pero estoy cómodo porque tenemos más ayudas”, señaló sobre sus actuales funciones.

“Estoy seguro que daremos el 100%”, arengó el capitán de la SD Huesca.

Entrenamiento con carga física

El equipo completó este miércoles en el Pirámide su segundo entrenamiento de la semana en la que todos sus miembros, a excepción de los lesionados Valera y Gastón Silva, pudieron ejercitarse con normalidad. La sesión estuvo marcada por el trabajo físico y en ella también se practicaron aspectos como los uno contra uno y las finalizaciones. Los que habían sido titulares en el Camp Nou se retiraron antes que el resto.

El jueves el entrenamiento será matinal y se desarrollará en El Alcoraz, escenario del choque con Osasuna del sábado (18.30) y el viernes, en el día previo, se regresará al Pirámide en una hora cercana a la del partido, las 17.00.

