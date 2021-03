Sandro progresa, pero sigue siendo duda en la SD Huesca para la visita al Barça

El último entrenamiento, fijado para la tarde del domingo, será el definitivo para saber si Sandro Ramírez entra en la convocatoria de la SD Huesca de cara a la visita al FC Barcelona del lunes (21.00). El delantero canario, que se quedó sin jugar en el 3-4 con el Celta de hace una semana a causa de unas molestias musculares, se ejercitó este sábado al mismo ritmo que sus compañeros después de permanecer desde el martes al margen. La buena noticia, de todos modos, llegó matizada por las características de la sesión, de baja intensidad y muy centrada en la prevención de lesiones -nada fuera de lo habitual a dos días vista de un partido-, lo que no permitió retirar del todo los signos de interrogación alrededor de un jugador con el que los servicios médicos del club son cautos.

Aunque las pruebas médicas no ha revelado ninguna nueva dolencia significativa, el hecho de que acabe de recuperarse de una sucesión de tres lesiones musculares consecutivas hace que no se quiera correr ningún tipo de riesgo. No en vano, en lo que va de curso solo ha participado en nueve encuentros en los que ha marcado tres goles.

En el entrenamiento también se mantuvo con el grupo Mosquera, si bien su regreso podría producirse más adelante. Quien sí que apunta a estar de nuevo disponible es Luisinho. El lateral portugués, ausente en las seis jornadas anteriores por problemas en una rodilla, lleva toda la semana trabajando sin problemas.

De cara al duelo con los culés, Pacheta podría optar por armar un once de corte más defensivo en busca de una fortaleza atrás en entredicho tras los cuatro goles recibidos frente al Celta y a la vista de que enfrente estará el equipo que más dianas ha logrado en lo que va de Liga. El regreso de Doumbia a la medular o el debut de Vavro en la defensa serían algunas de las alternativas.

Araujo, alta en el Barça

En el Barcelona, Koeman podría recuperar al central Araújo, ausente desde hace tres semanas por unas molestias en el tobillo izquierdo. El uruguayo se ejercitó este sábado con normalidad en la vuelta al trabajo blaugrana tras la eliminación de los catalanes en la Liga de Campeones a manos del PSG.

