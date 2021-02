Un empate con regusto amargo para los jugadores de la SD Huesca

Por un lado confianza en que lo que se viene haciendo es lo correcto para acabar logrando la salvación, pero por el otro, y centrándose más en lo inmediato, frustración por no haber conseguido más que un 1-1 en una visita al Eibar en la que de haber ganado se hubiese podido salir del descenso. Los sentimientos en los jugadores de la SD Huesca en Ipurúa tras su choque de este sábado eran encontrados. Al autor de la diana visitante, Sandro, que regresaba tras seis jornadas sin vestirse de corto por una lesión en el sóleo, se le quedó “sensación amarga, porque el equipo mereció ganar y al final nos metieron un gol muy pronto”. Mientras, a Javi Galán el resultado le generó “mal sabor de boca”. “Era un partido clave, se ha visto en la intensidad que hemosjugador ellos y nosotros, y en la disputas, pero ya la semana que viene vendrá otro”, añadió el lateral izquierdo.

En ese horizonte que perfiló Galán aparece el Celta, que llegará a El Alcoraz el 7 de marzo, domingo, y en el que habrá que ir “a por los tres puntos”. “Lo que hacemos está saliendo muy bien, el equipo confía en lo que pide el míster y es la línea a seguir para conseguir nuestro objetivo, la salvación”, expuso Sandro. “Estamos en buena dinámica y consiguiendo bueno partidos, lo vamos a demostrar en las siguientes semanas”, le apoyó Galán.

Entrando en lo personal, Sandro reconoció que tras tanto tiempo sin competir no está “del todo al ritmo de los compañeros”. “Me falta continuidad para sacar mi mejor versión”, comentó, lo que no quita para que en Éibar se encontrase bien en líneas generales. “Lo importante era volver con garantías y lo he hecho”, subrayó.

La SD Huesca puso rumbo a casa tras el partido y ahora guardará descanso dos días y medio. No será hasta el martes a las 16.00 cuando comience a mirar el choque con el Celta.

