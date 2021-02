Ipurua, la luz al final del túnel para la SD Huesca

La SD Huesca ha jugado varias finales esta temporada. Normalmente, cuanto más temprano llegan este tipo de partidos mayores son las urgencias del equipo en cuestión. La diferencia con las anteriores es que ahora se ganan, como sucedió ante Valladolid y Granada. Se puede calificar de muchas maneras el partido de este sábado con el Eibar en Ipurua (14.00, Movistar LaLiga). Lo que no admite discrepancia es que los azulgranas llegan en disposición de dar un salto, de tomar un impulso definitivo. Porque los tres puntos abrocharían a los de Pacheta a la permanencia e incluso pueden sacarles de los puestos de descenso.

Los oscenses buscan en tierras vascas un triunfo con muchas lecturas. Todas ellas positivas y como una manera de dar continuidad a la progresión expresada desde la llegada del burgalés al banquillo. Cada partido, tras la derrota inicial en Getafe, ha ido dejando apuntes para la esperanza. El Huesca ha mejorado en casi todos los órdenes. Defiende mejor con el esquema de tres centrales. Llega más y con más acierto. Se aplica mejor en las acciones de estrategia y los balones aéreos. Y ha aprendido a remontar, de lo que da fe el partido de la pasada jornada con los nazaríes. Siete puntos en seis compromisos avalan a los azulgranas, solo necesitados de los puntos que acuden a buscar a Ipurua, donde solo ha perdido el conjunto granadino.

El Huesca sigue siendo colista. La buena noticia reside en que las diferencias se estrechan y hay una amplia nómina de rivales con dinámicas opuestas. Entre ellos el propio Eibar, que desde diciembre solo ha ganado un partido. El Huesca y los armeros se cruzan este sábado, unos en plena subida y los otros en depresión. De imponerse, los aragoneses les adelantarían en la clasificación y hundirían a los vascos en los puestos de descenso. Además, en función de lo que hagan Valladolid y Elche la felicidad puede ser completa este fin de semana. Una combinación idílica de resultados -ambos juegan a domicilio, en Vigo y Granada, respectivamente, y deberían perder- sacaría a los de Pacheta del pozo por primera vez desde la jornada 6.

18 partidos entre tinieblas y ocho como colista observan a un equipo habituado a una situación que se presenta más anómala para los eibarreses, lo que puede jugar a favor de los visitantes. La ilusión por ver la luz al final del túnel es gasolina de alto octanaje para el Huesca, que puede sumar el segundo triunfo consecutivo. El Eibar se aferra a su condición de clásico reciente de la Liga, donde ha competido de manera ininterrumpida desde 2014. Y con un nombre propio, el de José Luis Mendilibar como técnico. Ambos, Mendilibar y Pacheta, pueden ser caras de una misma moneda: motivadores natos, emanan del fútbol humilde y el primero puede ser un referente para el burgalés y su afán de seguir muchos años con el Huesca en la máxima categoría.

Un primer paso se puede dar este sábado en Ipurua, donde se apunta a una batalla de fuerzas igualadas y estilos no demasiado alejados. En cualquier caso, se miden dos técnicos acostumbrados a potenciar el nivel de sus plantillas. No hace falta recordar los precedentes de Pacheta. Ha reactivado a futbolistas como Seoane, potenciado a Maffeo y dado una responsabilidad capital a Dani Escriche, protagonista de la reacción ante el Granada y jugador clave para un entrenador que tan bien le conoce. El burgalés ya cuenta con Sandro Ramírez en plenitud pero todavía no con Pedro Mosquera, Luisinho y Gastón Silva. Su última innovación, la de situar a Ferreiro como volante, puede tener continuidad en Éibar.

Han viajado 21 futbolistas de la SD Huesca para medirse a los armeros, los mismos de la pasada convocatoria, frente a un rival que atraviesa posiblemente su situación más delicada desde que José Luis Mendilibar es el entrenador del cuadro armero, al que ha mantenido seis temporadas consecutivas en Primera. Además, tiene una sensible baja de última hora, el portero Marko Dmitrovic, que ha viajado a Serbia tras el fallecimiento de su padre. Jugará Yoel y entra en la convocatoria el canterano Jon Mikel Magunagoitia.

Mendilibar ha recuperado para este encuentro a Kevin Rodrigues, que llevaba ya más de un mes en el dique seco por una lesión y que se ha entrenado esta semana con el equipo, aunque todavía puede ser pronto para que tenga minutos. La única baja con la que contarán los guipuzcoanos será la de Rober Correa, que sigue recuperándose de una dolencia muscular.

Posibles alineaciones

Eibar: Yoel; Pozo, Arbilla, Bigas, Cote, Pedro León, Expósito, Diop, Bryan Gil, Enrich y Kike García.

SD Huesca: Alvaro; Maffeo, Pulido, Siovas, Insua, Javi Galán, Seoane, Mikel Rico, Ferreiro, Escriche y Rafa Mir.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). VAR: González González (Comité Gallego).

Estadio: Ipurua (14.00, Movistar LaLiga).

