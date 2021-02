Pacheta: “Estamos enganchados a la salvación y eso nos hace más competitivos”

En la derrota, el empate y la victoria. También en el emergente estado actual de la SD Huesca mantiene Pacheta su discurso eléctrico y esperanzado. Lo refrendan los números y las sensaciones. Los hechos. Por eso, el entrenador azulgrana ha recalcado su confianza en sumar los tres puntos ante un Eibar al que se puede adelantar este sábado si el plan para Ipurua sale adelante (14.00, Movistar LaLiga). El burgalés ha ensalzado a un rival de capa caída y a un entrenador, José Luis Mendilibar, en quien no resulta complicado encontrar un espejo del propio Pacheta con la diferencia de su presencia casi continuada en la élite desde 2005.

La sensación de Pacheta tras seis partidos que arrojan un balance de siete puntos y de la última victoria frente al Granada es la de que “estamos capacitados para competir ante cualquiera. Lo hemos hecho contra todos, otra cosa es ganar o perder. Cada vez somos mejores, el equipo está con confianza. Vuelve a haber otro partido de la máxima importancia, con calificativos parecidos al de Valladolid”. Los azulgranas están, a dos puntos de la permanencia que marca el propio Eibar, “enganchados, sabemos ganar y esto nos hace mucho más competitivos. La victoria hace que creas y veo que a los chicos les empieza a ilusionar la competición”.

La plantilla todavía se entrenará este viernes antes de poner rumbo a tierras vascas y, salvo inconvenientes de última hora, Pacheta ya sabe que podrá disponer de un Sandro Ramírez que “acumula entrenamientos y está cada vez mejor”. Sin embargo, Mosquera y Luisinho, además de Gastón Silva, siguen fuera de sus planes: “Me quedo con que Sandro ha completado prácticamente la semana con todos y es la incorporación más clara”.

Mendilibar es un “referente absoluto” para el burgalés, pues “lleva 15 temporadas en Primera. Es un equipo con un plan que le funciona y eso le vuelve muy peligroso. Seguramente funcione otra vez. Interpreta bien la Primera División y es muy duro, sobre todo en su estadio. Creo que estamos preparados y son difíciles de combatir. Muy fuertes en muchos aspectos. Dominan muchos parámetros del juego y tienen jugadores de gran calidad”.

En este contexto surge la posibilidad de encadenar por primera vez dos triunfos. Las victorias “generan mejor ambiente, más positividad. No cambia la forma de trabajar, tienes dos días distintos tras el partido que son mucho más alegres. Otra vez tenemos un partido de una importancia máxima y no da tiempo de alegrarse ni de entristecerse”, ha valorado Pacheta, que agradece “la confianza que te da y la posibilidad de afrontar lo siguiente con más optimismo”.

El del sábado es un partido “importante, no sé cómo lo calificaría. Los enfrentamientos directos se pueden ver como citas en las que hay que decir poco al jugador. Está muy comprometido y ya sabe a lo que se enfrenta. Necesita la activación justa. Si se da cuenta de un error para qué martillearlo más”.

Pacheta quiere huir de planteamientos maximalistas: “Si ganamos en Ipurua no se acaba la liga, después hay otro partido. A veces el rival te supera pero lo hemos preparado para ganar. Si lo conseguimos nos metemos en 22 puntos, en toda la pomada. Estamos comprometidos con ello”. Considera que su trabajo reside en “sacar el máximo rendimiento a todos”. Y preguntado por la nueva situación de Ferreiro como volante, defiende que “esa posición le va perfecta. Nos da paz con el balón. Tiene llegada y centros al área. Estamos convenciendo a los futbolistas de que hay posiciones en las que pueden rendir más. A veces el cambio de dibujo hace que se deban acostumbrar, y nos damos cuenta de que todo esto nos sirve para ganar”.

Anticipa Pacheta un partido “muy duro, de mucho balón largo, segundas acciones… Y el Eibar es un especialista. Es muy peligroso con el segundo balón. Te pueden coger los espacios o la espalda”. Reto mayúsculo para un Huesca que ha crecido en este apartado: “La mejora en el juego aéreo y salen las cosas que se entrenan se genera confianza. Es muy determinante en el fútbol actual y hay que tenerlo presente. Te vuelve un equipo más peligroso”.

El burgalés hace cuentas y concluye que “hemos pasado de estar a cinco o seis puntos a ponernos a dos. Pienso en nosotros y claro que nos da ilusión. Me condiciona el rival un poco pero no miro la clasificación, no me obsesiona. Lo hace el camino de ahora. Si vamos ganando el camino va a ser más liso. Los objetivos se logran en mayo, esto son pequeños logros. Estamos mejor, más alegres, comprometidos por lo que estamos consiguiendo”.

