Los clubes de Primera siguen contando con el apoyo mayoritario de sus fieles

Los clubes de Primera División siguen contando con el respaldo mayoritario de sus fieles a pesar de que en escasas fechas se cumplirá un año desde que dejaron de acceder a sus estadios. Las campañas de abonados para este difícil curso 2020-21 ya están en marcha en la mayoría de los casos y con unos resultados óptimos: renovaciones próximas al 100%, nuevas altas y, en clubes como Osasuna, cifras récord. Si atiende a sus vecinos de categoría, la SD Huesca puede afrontar este capítulo con optimismo tras la presentación de su campaña este miércoles. El daño ya está hecho pero todavía se puede capear el temporal con la ayuda de los aficionados.

El club navarro supera los 16.000 abonados. Cerca de 1.000 son socios simpatizantes que se dieron de alta. Esto supone la cifra más alta de la entidad en toda su historia, más de 20.000. Para los adultos se estableció un primer pago de 80 euros. La tónica general ha sido la de un notable descenso de precios y una leve bajada de los abonados. Un ejemplo claro es el del Villarreal, que presentó una rebaja de un 60% respecto a los precios del curso anterior y mantiene el 95% de los abonados.

Siguiendo esa estela, el Alavés, ha presentado un 90% de renovaciones y 297 nuevas altas. La Real Sociedad devuelve el 70% de la cuota de la pasada temporada y se han dado 364 altas y 142 bajas. Cerrado el plazo para la renovación de socios, en el Betis ha alcanzado los 45.122, lo que supone también el 90% del número de la pasada temporada. En el Atlético de Madrid se determinó la congelación de los precios para socios y abonados, la generalización de la cuota de socio y sus ventajas o el aplazamiento del pago de los abonos. Conserva así el 95% de los socios.

Entre los recién ascendidos, la euforia recorre Cádiz puesto que han renovado 14.838 de los 16.500 abonados; es decir, el 97,11%. Además, el club recibió más de 3.600 solicitudes de altas nuevas. En el Elche, mientras, el club ofrece a sus abonados renovar su pase por 80 euros en el caso de los adultos, 50 para los jóvenes hasta 20 años y 25 para los niños. Esta renovación da derecho a conservar su asiento para la siguiente campaña de abonos. Una campaña que no ha terminado de convencer a muchos de sus aficionados.

Mientras, en el Getafe los socios han tenido la oportunidad de solicitar y renovar su abono de manera gratuita y han bajado de los 14.500 a los 14.000. Más sensible, en cierto modo, ha sido el descenso en el FC Barcelona: una cuarta parte de los abonados, unos 21.000, han congelado sus carnets para esta temporada. Esto supone que quedan unos 62.500 abonados con derecho a ver los encuentros de esta campaña si se permite el acceso.

Dos situaciones peculiares se dan en el Sevilla y el Valencia, que mantienen la condición de socios a todos los abonado del curso anterior. De un modo similar, los abonados de la pasada temporada en el Valladolid son los mismos de la presente. Se pondrá en marcha la campaña cuando se abran los estadios. En el Celta de Vigo se ha establecido un precio único de renovación de 50 euros y todavía no se han ofrecido datos.

El próximo rival de la SD Huesca, el Eibar, facilita descuentos de hasta un 20% y diferentes tarifas en función de los partidos a los que se asistió la temporada pasada, y el Levante anunció un 60% de descuento para los abonados que acudiesen a los 13 partidos de la pasada temporada. Mientras el Granada todavía no ha activado su campaña de abonados, en el Real Madrid todavía se manejan listas de espera y la afección por la pandemia es mínima en este apartado.

En el Athletic, los once partidos sin público y de libre acceso a los que el socio no pudo acudir a San Mamés en 2020 se devolverán, compensándolos con los partidos de 2021 a los que el socio sí pueda asistir. Si no se pueden compensar los once partidos de 2020 con los que se puedan disputar con público en 2021, la diferencia se devolverá a los socios, deduciéndola de la cuota de 2022.

