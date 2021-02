La campaña de abonados de la SD Huesca mira a la vuelta de la afición a las gradas

Unas fechas atípicas para una situación atípica. Un homenaje a los aficionados que pronto cumplirán un año sin pisar El Alcoraz. Y una manera simbólica de premiar su apoyo con vistas a su regreso a finales de esta temporada o, como tarde, el comienzo de la siguiente. Son los tres ejes sobre los que se sitúa la campaña de abonados de la SD Huesca para esta temporada 2020-21, que solo ofrece la posibilidad de renovar el carnet a las 6.000 personas que ya lo tienen. Lo pueden hacer entre este miércoles y el 24 de marzo a un precio único de 20 euros.

Con esta cantidad se conservará el asiento, la antigüedad y el acceso a la reubicación para el próximo curso, cuando el estadio haya ampliado su capacidad hasta las 9.200 plazas con la ubicación de la nueva Tribuna General. Con el lema “Renueva con la SD Huesca”, el vídeo de la campaña lanza un guiño a los seguidores de toda la provincia, a los que además se facilita la renovación de sus abonos; en una primera fase, hasta el 10 de marzo, de manera online. Y del 10 al 24 de marzo de manera online o bien presencial en la oficina de ticketing ubicada en el Coso Bajo, 13.

Los abonos se remitirán a los domicilios y, en el caso de la vuelta del fútbol antes de que acabe el presente curso, los que renueven su carnet podrán acceder al sorteo para acceder a El Alcoraz. Este se articulará en función del aforo permitido. Se ha habilitado una web ex profeso para la campaña y los abonados también pueden renovar a través de la web oficial del club azulgrana. Como salvedades, las zonas vip y los abonos de empresa se gestionan desde el departamento comercial, y no es posible realizar un cambio de titular ni cambios de asientos hasta que finalice este periodo.

El director general de la SD Huesca, Josete Ortas, ha presentado un proceso “atípico por las fechas” y ha explicado que la entidad lleva “todo el año debatiendo qué hacer, hay clubes que han sacado la práctica totalidad del abono o una cantidad fija sin la certeza de poder acudir al campo”. Ahora que el deporte federado empieza a acudir a los campos y que la Premier League ha anunciado que estos se abrirán para la última jornada, es “probable” que las últimas jornadas de la Liga española se puedan disputar con un aforo limitado.

“Veremos qué pasa al final de la temporada. Los abonados tendrán derecho a entrar en ese sorteo de localidades para el final de la temporada y se descontarán del precio de las entradas”, ha añadido el director general en referencia a esa posibilidad. “Este año si nos dejan entrar va a ser con aforo reducido. Tenemos unos 6.000 abonados y esperemos que en varios partidos toque a todos pero vamos a dejar para más adelante las nuevas altas y las reubicaciones. Este abono dará preferencia para cambiar la zona del abono”, ha concretado Ortas.

El director general se ha mostrado convencido de que la “práctica totalidad” de los abonados va a renovar, pues “nos lo decían en la calle pese a no entrar al estadio. No queríamos lanzar un producto a ciegas. Esperemos que el momento actual, con menor incidencia, siga y nos veamos todos en el estadio al final del curso”. Para el club, lo “justo” sería “que si entran mil a cada partido lo hagan todos, aunque todavía no lo hemos definido”.

En este momento se trata de “cábalas, pensamos en voz alta. Hace un mes lo veríamos todo negro y ahora parece que se reduce la incidencia de la tercera ola. Hay otros sectores que ya se están moviendo, como la cultura y el deporte federado. El fútbol profesional no puede ser menos”, ha reflexionado Ortas. Las comunidades autónomas deberán autorizarlo en última instancia y se estudiará caso por caso. De cualquier modo, “lo supondría todo. Un club sin afición no es nada. Hemos sentido a la afición porque es una provincia con mucho roce. Sería un plus de moral para un final de temporada en el que tenemos mucha confianza puesta”.

