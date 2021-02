Pulido: “Cuando te pegan una puñalada hay que levantarse y eso es lo que hemos hecho”

No era una final, pero sí un encuentro que podía marcar el devenir del equipo y por ello la alegría estalló en El Alcoraz entre los jugadores de la SD Huesca y su cuerpo técnico al consumarse la victoria por 3-2 sobre el Granada. El choque era toda una prueba de fuego en el que había que traducir en puntos las buenas sensaciones de las derrotas precedentes contra el Real Madrid y el Sevilla, y más después de que de entre los principales rivales por la permanencia solo el Elche hubiese puntuado, ganando al Eibar otro de los inmiscuidos en la pelea de la zona baja y se logró. “Mucha gente nos ha dado por muertos, pero que no se equivoquen, cuando te pegan una puñalada hay que levantarse y eso es lo que hemos hecho hoy”, reivindicó Jorge Pulido, autor del segundo de los goles locales, que consideró que el choque y la manera de levantarse tras verse por detrás en el marcador “deben servir de ejemplo”.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca se impone al Granada y se acerca a dos puntos de la permanencia

“Se nos han puesto 0-1, un mazazo, luego hemos fallado un penalti y aún así el equipo se ha remangado y tirado para adelante para sacar el partido”, expuso el capitán de los altoaragoneses. “A veces salen las cosas y otras no, pero hemos demostrado que el equipo quiere, estamos orgullosos de nuestro trabajo”, añadió. A este respecto, también se mostró muy satisfecho del ambiente y la actitud del vestuario: “En que lleguen los tres puntos o no influyen muchas cosas, pero este grupo increíble se levanta día a día”.

Otro de los nombres propios del encuentro fue Dani Escriche, que consiguió su primer gol como azulgrana. “Ha sido un desahogo, llevo bastante tiempo en el club, el año pasado no pude marcar y en éste con las oportunidades que me ha dado el entrenador lo he podido hacer; espero que lleguen muchos más”, se sinceró acerca de una diana que dedicó a su familia.

El ariete de Burriana también destacó la reacción del equipo: “Hay que valorar que estando ahí abajo en la clasificación y encajando tan pronto se haya podido sacar el partido adelante y más fallando un penalti”. “Como dice el míster, hay que seguir, seguir y seguir como un martillo pilón”, citó a Pacheta.

Los oscenses cierran la jornada 24 a dos puntos de una salvación que marca el Eibar, el rival al que el Huesca visitará el próximo sábado a las 14.00. “No hay que pensar más que en el Eibar y sacar los tres puntos”, avisó Escriche, a lo que Pulido añadió que pase lo que pase en Ipurua “hay que levantar la cabeza y seguir sin reblar”.

Los azulgranas guardarán descanso el lunes y será el martes cuando empiecen a preparar ese choque.