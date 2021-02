Pacheta, antes del SD Huesca-Granada: “Estamos en un momento fantástico”

El mensaje de José Rojo, ‘Pacheta’, sigue siendo inequívocamente positivo, una arenga dirigida al vestuario y a todo el entorno de la SD Huesca con la que el técnico azulgrana es capaz de insuflar ánimos y convencer de las posibilidades, la actitud y la capacidad de su equipo. Hasta el momento, sus ideas y forma de hacer se han dejado notar sobre el terreno de juego, ahora, tras los cuatro puntos sumados en cinco jornadas desde su llegada y las esperanzadoras derrotas ante el Real Madrid (1-2) y el Sevilla (1-0) en las últimas citas, es consciente de que se deben palpar en la clasificación. “Veo al equipo convencido de la victoria”, expuso este sábado acerca de la visita de mañana del Granada (18.30). “Estamos muy ilusionados, porque aunque hemos merecido más, estamos dando muy buenas sensaciones”, aseguró, añadiendo que “vamos evolucionando y solucionando problemas de un partido a otro”. “El Madrid nos castigó a balón parado y en Sevilla lo arreglamos”, ejemplificó.

La jornada 23 arranca con los oscenses a cinco puntos de la salvación. “Sabemos quiénes somos y eso es una gran virtud, sabemos que nos va a tocar sufrir”, reconoció, alabando que el vestuario que dirige ha sido capaz “de llevar muchos partidos sin ganar y seguir, y seguir, y seguir”. “Este es el camino”, subrayó sobre la línea marcada en las últimas actuaciones. “Estamos en un momento fantástico de juego, en un momento en el que el equipo es sólido, transita muy deprisa y elabora”.

Como uno de los ideales de lo que quiere conseguir, el preparador burgalés mencionó a la triple ocasión generada en el Sánchez Pizjuán poco antes del final. “La jugada del minuto 88 la saca Álvaro y participan nueve o diez futbolistas hasta que rematan Sergio Gómez, Mir y Escriche. Es una acción desde atrás, en el campo de un Sevilla que estaba con toda su flota, llegamos a banda, hacemos un centro estupendo y tiramos. En su contexto es maravillosa, esto es lo que pongo en valor y en vez hacerla una vez, quiero treinta”, puso de relieve. “Al jugador no le voy a dejar que tenga dudas, y en el que se la detecte, le convenceré”, aseguró. “Este es el camino, hay que honrar esta entidad”, insistió.

Que la senda esté marcada no implica que de un partido a otro no se introduzcan variables. Después de tres jornadas consecutivas repitiendo el once, frente a los nazaríes variará tanto porque Gastón Silva, uno de los que venían siendo fijos, va a estar de baja dos meses, como porque Pacheta podría introducir algún recambio más. “Tenemos muchos jugadores en disposición de jugar, tenemos que seguir en la línea y detectar quién está para ser titular, que es algo que merece mucho respeto”, comentó. “Dentro de las variantes que tenemos para los volantes, los carriles y las puntas, hay que estudiar las características del rival, buscando para solucionar las ocasiones de gol”, expuso. A este respecto apuntó que Mir “no ha conseguido gol en los últimos dos partidos, pero ha tenido situaciones y está en un momento de fuerza, velocidad y confianza muy interesante”.

En cuanto a la situación de la enfermería, Pacheta, a falta del último entrenamiento, avanzó que Sandro, “una alternativa más que nos hace mejores y que tiene el respeto del vestuario”, entrará en la convocatoria después de haberse perdido los últimos cinco encuentros por una lesión muscular, “aunque no está para jugar todos los minutos y en principio no lo hará de inicio”. “La adaptación debe ser progresiva, un paso atrás sería nefasto”, alertó. En cambio, quiénes volverán a causar baja serán Mosquera y Luisinho. El primero aún no entrena con el grupo y las molestias del segundo en una rodilla “no le dejan progresar”.

Sobre Vavro, el único refuerzo del mercado de invierno, que aún no ha tenido minutos, resaltó que “tiene unas condiciones que nos vienen muy bien, distintas a las de los demás centrales”. “Se encuentra cerca de poder participar”, avanzó.

El técnico elogió al Granada, conjunto que se presentará en El Alcoraz tras haber ganado al Nápoles en la Liga Europa, pero que en la Liga suma cinco partidos sin victorias. “Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno, moderno, bien dirigido, que domina las transiciones”, analizó a los nazaríes. “Son estables, llevan varios años con el mismo entrenador y haciendo cosas muy interesantes”, realzó.

