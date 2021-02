El Granada visita a la SD Huesca entre el agotamiento y la euforia

El Granada estira esta temporada su fútbol más allá de los límites de la lógica. El equipo nazarí jugará este domingo en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga) subido a la ola tras su victoria por 2-0 ante el Nápoles en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. También agotado, o casi. Jugará ante la SD Huesca su partido oficial número 39 de lo que va de temporada. Es el equipo español que más partidos ha jugado desde septiembre, una media de casi ocho cada mes. Su paso por las tres competiciones desgasta a los nazaríes, la primera piedra de toque de un tramo decisivo para el equipo entrenado por Pacheta y repleto de nombres conocidos.

Diego Martínez, el preparador de los andaluces, fue sincero tras el encuentro europeo del jueves y aseguró que desconoce “cómo estarán” este viernes sus jugadores. “No lo sé, esto es un triple esfuerzo, el sábado ya es la previa del partido ante el Huesca... está siendo muy bonito todo esto y no lo cambio por nada, pero lo cierto es que nos cuesta un mundo”, espetó. “Nosotros no podemos pensar más allá del siguiente partido. No tenemos nada que ver con la Real Sociedad o el Villarreal, nuestro punto de partida es diferente porque hace dos años estábamos en Segunda. Tiene mucho mérito lo de este equipo y vuelvo a dar las gracias a mis jugadores”, sentenció el técnico del Granada.

Más allá del lógico agotamiento de comparecer en Liga, Europa League y Copa del Rey, donde alcanzaron los cuartos de final y tuvieron contra las cuerdas al FC Barcelona, los nazaríes están pagando este peaje en forma de lesiones. El último en caer ha sido el central aragonés Jesús Vallejo, que se retiró lesionado en la primera parte ante el Nápoles y está pendiente de evolución. Cinco futbolistas más se encuentran en la enfermería, entre ellos el también exzaragocista Luis Suárez. El delantero colombiano sufre una lesión en el isquiosural derecho de grado II-III que le va a mantener en el dique seco hasta abril.

Otro punta, Roberto Soldado, padece una dolencia similar que obliga al sobreesfuerzo a Jorge Molina, veterano ariete que acapara ahora buena parte de la responsabilidad ofensiva del Granada. Tampoco acudirán a la capital oscense los defensas Quini y Neyder Lozano. Ni Luis Milla. El fino centrocampista tiene dañado el recto isquiosural de la pierna izquierda, una zona especialmente castigada en la plantilla rojiblanca. Ángel Montoro había comenzado la semana con problemas y llegó a tiempo al duelo con los napolitanos.

La evidente merma que provoca la acumulación de partidos en el rival azulgrana hace que otras piezas deban dar un paso al frente. Diego Martínez alineó su mejor once posible a tres días del partido en Huesca; a su vez, la semana próxima se jugará la vuelta de la eliminatoria europea en el recientemente rebautizado Diego Armando Maradona de Nápoles. Jugaron Rui Silva, Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo (sustituido por Germán a los 23 minutos), Carlos Neva, Gonalons, Yangel Herrera, Montoro, Kenedy, Machís y Jorge Molina.

El ejeano Alberto Soro, fichado el pasado verano del Real Zaragoza, es otro de los futbolistas que actuó como recambio y que cuenta con opciones de medirse de inicio a la SD Huesca. Sería su primer titularidad en la Liga, pues siempre ha partido del banquillo. Los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís presentan pasado azulgrana. Más reciente en el primer caso, pues el centrocampista aterrizó en España en el mercado invernal de la temporada 18-19 de la mano del club oscense y cumple ahora su segundo curso con el Granada. Abrió el marcador ante el Nápoles a los 19 minutos. Machís es otro habitual de los onces de Diego Martínez y dejó un dulce recuerdo a su paso por El Alcoraz en la 15-16.

Octavo en la Liga y cerca de nuevo de los puestos europeos, el Granada busca otra ronda de la Europa League aun a riesgo de seguir jugando tres partidos por semana. Su campaña europea comenzó con la disputa de tres rondas previas antes de la liguilla. En la Copa del Rey sumó cinco rondas hasta su derrota con el Barça en una prórroga épica (3-5). Y no ha ganado en el campeonato doméstico en el último mes; desde que superó a Osasuna el pasado 12 de enero (2-0), ha perdido de nuevo ante los navarros (3-1) y con el Atlético de Madrid (1-2) y empatado con Villarreal, Celta y Levante.

