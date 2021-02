Javi Galán, presente y futuro de Primera División

Hay futbolistas que sobresalen por encima del contexto general y que adquieren un rango destacado sin atender a las dificultades que mermarían a otros en una situación similar. La SD Huesca es colista de Primera División y una semana sí y la otra también hay una pieza que despierta elogios unánimes y se la considera con recorrido en la máxima categoría con independencia del desenlace para el club azulgrana. Javi Galán es uno de los nombres de la temporada; citado de manera insistente por los observadores externos, más allá de la prensa local y regional, incluso se le sitúa como un futurible internacional, en la agenda de clubes de la altura del Sevilla.

Pese a su velocidad, el extremeño no escapa a los elogios. Los asume con la humildad que le define desde que hace dos años firmase con el conjunto oscense, en aquel mercado invernal con el que se buscó una reacción a la postre insuficiente. Galán llegó para quedarse -es el único de los fichajes de aquella ventana que se mantiene en el club-, tiene contrato hasta junio de 2022 y su cláusula de rescisión ronda los 8 millones de euros. Además, según el portal Transfermarkt, su valor de mercado es de 3,5 millones, solo superado por Ontiveros (seis millones), Rafa Mir (5,5) y Denis Vavro (4). Todos ellos cedidos por otros clubes más poderosos.

Las estadísticas oficiales también realzan el valor de este futbolista nacido en Badajoz hace 26 años. Su golazo al Real Madrid hace dos jornadas le situó de manera inevitable bajo el foco mediático, como el que anotó en La Romareda el 29 de junio para propulsar al Huesca hacia el ascenso directo. Dos tantos para quien no está acostumbrado a celebrarlos. Sí lo está a regatear; es el segundo jugador de LaLiga con más regates (70), solo superado por Leo Messi (86) y muy por delante del bético Fekir (54) y del sevillista Ocampos (47). Ha dado dos asistencias y participado en los 23 compromisos del campeonato.

El extremeño califica de "vital" el partido de este domingo ante el Granada en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga): "Ahora tenemos tres partidos para volver a engancharnos y estamos convencidos de que vamos a sacar puntos", ha asegurado este jueves una de las piezas clave para Pacheta, que ve además como tanto Gastón Silva y Luisinho, otros dos perfiles defensivos zurdos, sufren problemas físicos. "Hemos entrado en una dinámica en la que los partidos se te van por pequeños aspectos. Se nos van por detalles que, si cuidamos, harán que lleguen los triunfos", ha añadido.

Galán ha hablado también de las sensaciones que han dejado los últimos encuentros en la plantilla, en los que no se ha conseguido sumar. "La sensación está siendo agridulce, porque estamos contento de la imagen, porque competimos, pero sabemos que tenemos que sumar puntos. Por eso, aunque estamos teniendo ocasiones, nosotros solo pensamos en sumar", ha sintetizado el pacense.

Galán también ha hecho referencia a su rendimiento a nivel individual por el que está recibiendo valoraciones muy positivas. "Siempre se agradecen los elogios, pero estoy centrado en el día a día y no me salgo de allí. Me gusta tener buenas actuaciones, pero para que sume el equipo", ha asentido, sincero. Tanto de carrilero como de lateral se siente cómodo y valioso; se decanta ligeramente por lo primero: "De lateral con Míchel también me sentía muy a gusto, porque los laterales teníamos mucho protagonismo. Pero sí que es verdad que como carrilero siempre puedes subir más".

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.