Fernando Sarasa: "El buen futbolista debe ser un gran atleta"

Fernando Sarasa vive su tercera etapa al frente de los servicios médicos de la SD Huesca, club del que también fue jugador y consejero. Su primera andadura asistiendo al equipo arrancó en 1992 y la actual, en 2019, ¿cómo han cambiado en este tiempo lo jugadores?

Ahora el futbolista debe ser también un gran atleta. Por muy buenas cualidades técnicas que tenga, no conseguirá lo máximo a lo que puede llegar si no es también un atleta y un buen profesional. Hay muchos que cuando se dan cuenta de esto es demasiado tarde y fracasan. Es una idea en la que insistimos con los jóvenes. Al fin y al cabo son chicos privilegiados a nivel económico a los que tenemos que ayudar a madurar y a los que les viene muy bien tener como espejos buenos veteranos como los que hay en el Huesca.

También habrá evolucionado la medicina del deporte.

Sin duda, hay que estar al día de los nuevos protocolos, los nuevos tratamientos y especializarse. Se valora mucho la fisiología, la nutrición, la hidratación y el descanso. Cada vez hay más estudios que corroboran nuestros conocimientos y nos hacen estar más seguros de lo que predicamos e intentamos transmitir a nuestros deportistas.

Dentro de los esguinces, las contusiones, las fracturas, las roturas de fibras o de ligamentos, ahora ha entrado también en juego la covid-19.

El coronavirus es una lesión nueva que podemos tener todos y que en el caso del deporte de élite, si no hay complicaciones, desde que se produce la infección hasta que se vuelve a competir con normalidad transcurre un mes.

En el Huesca, como en la mayoría de los equipos se han producido casos.

Con cuentagotas. El protocolo establecido por La Liga está muy enfocado a conseguir diagnósticos precoces y prevenir los contactos. En el vestuario desde el principio hicimos mucha pedagogía. Es un problema nuevo que hemos tenido que aprender a tratar. Se busca evitar los contagios, pero luego también hay un punto de suerte, algún positivo ha sido de quien menos te lo podías esperar.

¿En qué estado se encuentra el futbolista una vez que ha superado la enfermedad?

En general todos han vuelto muy bien. Mientras permanecen en sus casas completan el trabajo que les indica el preparador físico y cuando se reincorporan en una semana están a buen nivel. Ha habido casos en otros lugares en los que la debilidad ha durado bastante. Nosotros estamos haciendo controles cardiorrespiratorios y estamos muy alerta con este tema.

Ahora mismo están en la enfermería Mosquera, Sandro, Luisinho, Gastón Silva y Valera.

A excepción de Valera, cuya lesión en los hombros es más relevante, el resto son dolencias de menor entidad. Las de los dos primeros son musculares, la fractura en la tibia de Gastón Silva fue algo fortuito y lo de Luisinho es una sobrecarga. A Dios gracias, el año está siendo bastante bueno en este sentido.

Con Sandro, por ejemplo, Pacheta habló en su día de que había que ir con cautela, ¿es necesario muchas veces refrenar al jugador?

A no ser que sea por un partido importantísimo, no soy partidario de que se retome la competición hasta que no se está en las mejores condiciones. No conozco a nadie que haya vuelto muy justo tras una lesión y hayan hecho un partidazo. Es mejor hacer una buena readaptación y que no estemos sufriendo por una recaída que es lo peor que puede pasar.

¿Cómo vive el médico del equipo un partido?

Estoy muy pendiente de todo. Lo vivo con mucha intensidad porque intento colaborar en todo lo que puedo a la vez que estoy atento a todas las lesiones que se pueden producir.

Su capacidad de reacción también es muy importante en el momento en el que alguien queda tendido sobre el césped.

Si ves que es algo alarmante tienes que salir muy rápido. En el momento en el que se ha producido la acción ya has hecho un primer diagnóstico visual y cuando llegas al afectado lo primero que preguntas son sus sensaciones. Luego exploras y valoras el riesgo potencial de que siga compitiendo y si es necesario hacerle algún vendaje, sutura o cualquier otro tipo de intervención.

En las situaciones en las que el jugador no puede seguir, ¿resulta complicado convencerle?

En alguna ocasión he tenido que decirle al afectado que era aconsejable que no continuase. Desde el minuto uno hay que explicar lo que ocurre. El tratamiento debe ser físico y psicológico. Hay que apoyar junto a los fisios y el readaptador. Cada persona es un mundo y la misma lesión no es igual en una que en otra.

Y más allá del terreno de juego, ¿cuáles son sus funciones?

La más importante es el reconocimiento de pretemporada y el que se realiza cuando viene un jugador nuevo. En ese caso somos el policía que va a ver si tiene alguna deficiencia o lesión desapercibida. A partir de lo que observamos en ese momento podemos aconsejarle a él y al cuerpo técnico una serie de medidas preventivas. Luego el trabajo que realizamos es en equipo, que en el caso del Huesca incluye también la doctora Anna Carceller, nutricionista, y al doctor Francisco Moré, en medicina interna, además de a los preparadores físicos y todo el cuerpo técnico. La meta es ayudar al deportista a sacar lo mejor de sí mismo. Estimularlo para que disfrute y nos haga disfrutar.

¿Cómo es su relación con el entrenador?

Muy buena. Lo era con Míchel Sánchez, al que considero un amigo, y también lo es con Pacheta, al que también lo veo ya como otro amigo. Ambos son profesionales muy trabajadores que se dejan aconsejar.

