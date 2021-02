Álvaro Fernández se consolida con la SD Huesca como portero de Primera

Álvaro Fernández se está haciendo portero de Primera División. Debutó ante el rival al que la SD Huesca volverá a enfrentarse este domingo, el Granada, en aquel 3-3 de sensaciones encontradas. Desde entonces, el riojano ha defendido la meta azulgrana durante 12 partidos en los que se ha ido consolidando. Sus excelentes actuaciones ante Barça, Real Madrid o Sevilla validan también la titularidad del cancerbero más joven de la Liga, 22 años, en el conjunto de Pacheta. El riojano solo mira a la cita del domingo en El Alcoraz (18.30, Movistar LaLiga), a una secuencia con los andaluces, Eibar y Celta que puede definir el futuro y en marzo le espera la primera fase de la Eurocopa sub 21 en Eslovenia.

Álvaro relevó a Andrés Fernández para la cita en Los Cármenes. Fue su estreno en la máxima categoría y antes del entrenamiento de este miércoles ha recordado que fue “el primer partido y el que más goles encajé. Me sirvió para darme cuenta de la categoría y dónde estaba jugando. Desde entonces he ido en línea ascendente, como el equipo, y lo afronto de una manera más concienciada. Son 12 partidos ya y la categoría la tengo más o menos controlada. Da igual el rival, entro en los partidos con la confianza de no recibir goles y creo que se ve reflejado en las actuaciones personales”, ha valorado.

En esos 12 compromisos, ha recibido 16 goles y dejado la portería a cero en dos ocasiones, en la victoria ante el Alavés justo después de Granada (1-0) y el empate con el Villarreal (0-0). En este periodo ha contribuido a que sumasen nueve de los 16 puntos que atesora la SD Huesca. Si se analizan sus estadísticas más al detalle se advierte un salto de calidad: ha realizado 35 paradas en un equipo que es el quinto de la Liga que más disparos a puerta recibe, solo por detrás de Valencia (350), Valladolid (298), Granada (294) y Elche (287).

Esto da valor a sus actuaciones puesto que el porcentaje de eficacia de Álvaro se sitúa, según los datos de LaLiga, en el 2,92%. Se trata del tercero más elevado de entre los guardametas titulares de los 20 equipos; solo le mejoran Jaume Doménech (Valencia) con un 3,35% y Edgar Badía (Elche) con el 3,33%. Por comparar, Ter Stegen (Barcelona) se sitúa en el 2,88%, Bono (Sevilla) en el 2,68%, Oblak (Atlético) en el 2,48% y Courtois (Real Madrid) en el 2,17%.

Otro indicador que hace referencia al buen papel de Álvaro Fernández con la SD Huesca es el de los goles esperados por lanzamiento, una métrica que establece cuál es la respuesta esperada de un futbolista en su puesto a la luz de su rendimiento global. Y el del riojano sería el noveno mejor del campeonato español con un 1% positivo; solo le mejorarían, y por este orden, Oblak, Dmitrovic (Eibar), Ter Stegen, Doménech, Sergio Herrera (Osasuna), Bono, Claudio Bravo (Betis) y Courtois.

Los azulgranas creen que de la mano de Pacheta se ha crecido en el capítulo defensivo, que era “bueno desde la primera jornada”, ha asegurado Álvaro. En lo ofensivo, “se ha demostrado también con ocasiones muy claras. Nos han generado lo mismo que hemos generado y es importante, debemos reflejarlo con resultados y acierto en el área rival”. Tras pasar página después de la derrota del Sevilla, analiza que el Granada “juega este jueves Europa League ante el Nápoles y acumula muchos partidos, puede ser un rival directo al final de la temporada y lo tomamos como un partido crucial”.

Al riojano no le gusta hacer cábalas sobre las siguientes jornadas; sí que admite que son “partidos muy importantes y somos conscientes. Nos equivocaríamos pensando antes en el Eibar o el Celta. Una vez ganemos descansaremos y nos centraremos en el Eibar”. Para ello se ha de “mantener la línea ascendente de las últimas jornadas”. Álvaro se siente con “mucha responsabilidad” y espejo “para los niños que tienen el sueño de llegar a ser porteros”. Quiere hacer “las cosas bien para mantener la titularidad, me siento cómodo y quiero seguir creciendo para lograr el objetivo que será bueno para la SD Huesca y para mí en lo particular”.

