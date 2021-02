La SD Huesca, una visita incómoda para un Sevilla entre la Copa y la Liga de Campeones

La SD Huesca comenzó el martes a preparar su visita del sábado al Sevilla (16.15). No tiene otra cosa en mente, todo lo contrario que para el que será su rival. El duelo frente a los azulgranas les llegará a los hispalenses dentro de una semana que puede resultar crucial en sus aspiraciones de sumar algún título a sus vitrinas en este curso.

NOTICIAS RELACIONADAS Pacheta salta del campo de fútbol al editorial

Este miércoles a las 21.00 recibirán en el Sánchez Pizjuán al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y dentro de siete días harán lo propio en el mismo escenario y a la misma hora con el Borussia de Dortmund en el primer asalto de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. De por medio tendrán la obligación de no fallar ante el Huesca para seguir metidos de lleno en la pelea por el segundo puesto en la Liga, son cuartos, y poder esperar un posible desfallecimiento del Atlético de Madrid que les haga soñar con el liderato.

Los de Lopetegui no tienen permitido despistarse ni un minuto. Nada nuevo para ellos. Tras un dubitativo inicio en el que les costó compaginar las diferentes competiciones, atravesaron una fase con dos empates y dos derrotas consecutivas, hace tiempo que comenzaron a carburar y a acumular rachas de victorias. La actual es de siete entre la Liga y la Copa del Rey. En lo que va de 2021, de hecho, han participado en once encuentros en los que solo han sufrido un tropiezo, con el Atlético (2-0), y únicamente han vivido un empate, un 1-1 con el Betis el 2 de enero.

El esfuerzo -la última vez que no tuvieron un partido entre semana fue entre las jornadas 15 y 16 en las que se vistieron de corto el 22 de diciembre y el 29 de diciembre- no obstante ha acabado por pasarles factura en forma de lesión. Para el cruce con el Barcelona, que no podrá contar con ocho de sus futbolistas, entre ellos los últimos en caer han sido Brathwaite, Dest y Pjanic, serán baja los laterales Marcos Acuña y Jesús Navas, el mediapunta Óscar Rodríguez y el atacante Lucas Ocampos, que sufre un serio esguince de tobillo tras la entrada de Djené en el triunfo por 3-0 del sábado ante el Getafe.

Aquella acción y sus protestas y enfrentamientos posteriores acabaron con la expulsión del jugador azulón, de su técnico José Bordalás y de Julen Lopetegui. Por ello, el Comité de Competición impuso el martes dos partidos de sanción al central y uno para los entrenadores. En el caso del de los de Nervión lo deberá cumplir ante el Huesca.

La ausencias, algunas de ellas seguirán sin estar disponibles el sábado, son sensibles para el Sevilla. Aunque su plantilla es larga, el bloque de titulares está muy consolidado, solo doce lo han sido a lo largo del curso en al menos diez ocasiones. En los azulgranas esta cifra es de catorce.

Entre nombres como los de Rakitic, De Jong, Jordán, Navas y Koundé, el que está destacando es el de En-Nesyri,verdugo de los azulgranas en el 0-1 de la primera vuelta y autor de 17 goles, trece de ellos en la Liga, y de tres tripletes. Los logró en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Rennes (1-3), en la jornada 18 con la Real Sociedad (3-2) y en la jornada 20 conel Cádiz (3-0).