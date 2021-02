Álvaro y Galán, el muro y la flecha de la SD Huesca

Aunque se llevaron los tres puntos de El Alcoraz, seguro que Benzema se acordó todo el viaje de vuelta de Álvaro Fernández y Courtois, de Javi Galán. El portero y el lateral izquierdo fueron los nombres propios dentro de una SD Huesca que el sábado fue capaz de plantar cara al Real Madrid (1-2) y que solo en dos acciones a balón parado rematadas por Varane se vio superada. Salvo en esas ocasiones, en las que poco pudo hacer, el riojano fue un muro, mientras que el extremeño, con un gol de espectacular factura, se encargó de adelantar a los azulgranas. Los dos brillaron ante los blancos, lo que siempre da mayor repercusión a lo hecho, pero en realidad lo vienen haciendo desde tiempo atrás.

Álvaro, que hasta la visita al Granada había vivido en el banquillo a la sombra de Andrés, se ha consolidado desde entonces como el meta titular de los oscenses. Son ya once los encuentros consecutivos que lleva situándose bajo los palos. En ellos ha recibido quince goles y realizado 33 paradas. La media del primer parámetro es de 1,3 y del segundo, de tres, lo que le coloca entre los metas que más intervenciones exitosas por cita está realizando en Primera División.

El sábado frenó en cinco ocasiones a los de Zidane, que percutieron un total de 18 veces, siete de ellas a puerta. Especialmente destacaron un rechace en un tiro seco de Benzema superada la primera media hora de juego y, tras el 1-1, un despeje con el pecho en un remate abajo y otro en el palo corto, ambos también con el francés como contrincante. Junto al que también protagonizó en la visita del Barça (0-1), el partido se sitúa entre los más reseñables desde que viste de azulgrana.

NOTICIAS RELACIONADAS El uno a uno de la derrota de la SD Huesca ante el Real Madrid

El riojano, pieza importante en el último ascenso, se fija metas ambiciosas. Es internacional sub 21 y no esconde que le gustaría estar presente en las próximos Juegos Olímpicos. Formado en la cantera de Osasuna, debutó en la élite en el curso 2016-17. Fue un paso fugaz de apenas 44 minutos forzado por las bajas que los navarros arrastraban dentro de un 3-1 ante el Villarreal en el que no encajó ninguna de las dianas amarillas. Después se incorporó a la estructura del Mónaco y en 2018 fue cedido al Extremadura, última parada antes de recalar en El Alcoraz, donde firmó un contrato hasta 2022 que recientemente se ha extendido hasta 2023.

También se encuentra entre los deseos de la dirección deportiva asegurar por más tiempo la estancia de Galán en el Huesca, al igual que las de Mikel Rico, Ferreiro y Mosquera. El extremeño, contratado desde el Córdoba como uno de los refuerzos del mercado de invierno del anterior paso por Primera División, tiene asegurado su futuro como azulgrana por el momento hasta 2022.

El actual ejercicio está siendo el de la constatación de que es un futbolista con hechuras más que suficientes para competir entre los mejores. Tras la primera experiencia inicial en la élite, que en su caso fue de 16 encuentros, todos en los que estuvo disponible, en el regreso a Segunda División compartió los minutos con Luisinho, algo que ya no se ha repetido ahora. Galán se ha adueñado por completo del flanco izquierdo. Ha estado presente en las 22 jornadas y ha participado de inicio en veinte.

Aunque su impulso ofensivo siempre está latente, no en vano inició su carrera como extremo, la función de carrilero que le ha reservado Pacheta con la implantación de un sistema de tres centrales lo ha potenciado aún más. Es el segundo jugador de la Liga que más regates realiza por encuentro, 3,2, solo superado por Messi, ha repartido dos asistencias y frente al Madrid estrenó su cuenta goleadora.

NOTICIAS RELACIONADAS Gol de Galán frente al Real Madrid en El Alcoráz

Corría el minuto 47, Mikel Rico acababa de encontrarse con el larguero y después lo haría Mir. Sin embargo, entre una ocasión y otra el de Badajoz abrió el marcador, el primer tanto del Huesca a uno de los grandes en ElAlcoraz. Desde la derecha centró Okazaki, él recogió el balón en la izquierda, lo controló con un toque y con el siguiente mandó un misil que pegó en el poste antes de besar la red. “Es el mejor gol de mi carrera”, reconoció.

Más adelante, estuvo cerca de volver a ser providencial en lo que bien pudo haber sido el 2-1. En este caso se encargó de realizar el envío al área para que Mir conectase de cabeza. Solo una gran parada del portero madridista impidió que el cuero acabase en la red.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.