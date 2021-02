Pacheta: "Ha sido un esfuerzo brutal sin premio"

Pacheta, satisfecho y dolido a la vez, se quedó tras la derrota con el Real Madrid por 1-2 con la sensación de que "esto que hacemos da para ganar". Consideró que había sido un partido de poder a poder en el que decidió el juego aéreo de un rival ante el que no hubo complejos. "Ha habido ocasiones y control de partido ante un rival que es mejor. Hay que estar precisos en las áreas y esos detalles han hecho ganar al Madrid. Mi sensación es que hemos ido a por el partido, también con los cambios. Son detalles. El Madrid ha hecho muy bien el balón parado y aprenderemos a defenderlo", valoró.

El preparador de la SD Huesca es "optimista" porque "no es fácil hacer tantas ocasiones de gol al Madrid". Y esperaba que "toda la afición del Huesca tenga esta sensación. El equipo compite, este modelo da. Pero hay momentos en que el rival está más acertado y los equipos grandes no fallan. El Huesca cree y tenemos un modelo bueno. No ha dado contra el Real Madrid, son detalles que tendremos que trabajar y lo entrenamos todo".

Tras un primer tiempo "de un desgaste brutal", el Huesca llegó "vivo" al final y podría "haber sumado": "Me duele mucho, porque veía la posibilidad de puntuar y de ganar. Lo hemos intentado. Hay que aprender, tenía esa sensación y estoy jodido porque se podría haber sumado. Ahora iremos a competir en Sevilla y ganar allí estando más acertado en las dos áreas. Hemos sujetado al mejor equipo del mundo. A la altura".

En el descanso, Pacheta dijo a los suyos que hicieron "un primer tiempo fantástico y que haríamos uno mejor. Intento convencerles de que podemos hacerlo. Es una derrota dolorosa, ha sido un esfuerzo brutal sin premio. Ellos han tenido ocasiones pero nosotros también. Eso es un éxito y a partir de ahí tendremos que mejorar".

Los blancos se impusieron porque "son muy buenos y muy fuertes". Con los cambios, todos ellos ofensivos, se pretendió "meter frescura y jugadores desequilibrantes, el partido estaba para ello. A veces no sale bien, quiero mandar el mensaje a los jugadores de que seremos valientes e iremos de la mano. El responsable es el míster, los jugadores han hecho su partido y mi sensación es de satisfacción. Hemos competido de tú a tú, fantásticos".

