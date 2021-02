Pacheta: “Si somos fieles a lo que nos hace fuertes podemos ganar al Real Madrid”

Pacheta, convencido como lo está siempre, está seguro de que una SD Huesca fiel a la esencia que le está inoculando desde su llegada al banquillo puede poner en serias dificultades al Real Madrid este sábado en El Alcoraz (16.15, Movistar LaLiga). Y muestra un máximo respeto a los blancos pese a que no se hallen en su momento más lúcido. “Me preocupan todos, hasta el utillero. Son muy buenos. Si vienen en modo apisonadora, o enfadados, tenemos que estar preparados para todo e ilusionados con este partido”, ha señalado este viernes en la previa.

Los azulgranas se entrenan de nuevo por la tarde y ya podrán contar con el eslovaco Denis Vavro, el fichaje invernal, tras haber superado las pruebas covid. El entrenador burgalés, en cambio, tiene todavía reservas con Sandro Ramírez, a quien quiere proteger porque es “determinante para esta plantilla”. Vavro es “internacional, con dominio del juego aéreo y técnicamente dotado. Puede jugar en el perfil diestro o zurdo y viene a mejorar la plantilla. Nos viene muy bien para el conjunto”.

El Huesca también recupera a Juan Carlos a la espera de Pablo Insua y Mosquera. Mientras, el portero Antonio Valera se ha sometido a una nueva intervención en el hombro que le hará perderse lo que queda de curso. Es el parte de altas y bajas para medirse a un Madrid ante el que no cabe “olvidar lo que son porque te meten cuatro. Así hay que interpretarlo. Lo afrontamos con toda la ilusión del mundo para ganar. Preparados como la semana anterior y con cualquier rival. Sus datos no son tan potentes como otras temporadas, pero ojo. Es el mejor equipo del mundo”.

Pacheta establece como clave “hacer que no se sientan cómodos” y “estar muy acertados todo el partido y que ellos no lo estén mucho. Dependen del rival mucho estos partidos. Viene un equipo sumamente potente. Todos los errores y virtudes se amplían”. En ese afán por neutralizar al Real Madrid, la SD Huesca quiere mantenerse en la línea de las últimas semanas. Pacheta pide “ser fieles a lo que nos está haciendo fuertes. No cambiaremos en exceso, sea cual sea el rival. Se han de vigilar más detalles pero el jugador está activado porque está siempre con ese runrún de que viene el Madrid. La motivación y ese estado de activación casi hay que bajarlo en vez de subirlo. Vamos a ir a ganar porque no sabemos hacerlo de otra forma”.

Con sus “armas” y ante un equipo “potentísimo”, los oscenses han trabajado con el regusto dulce de los tres puntos de Valladolid, que sirvieron para apuntalar el cambio necesario. “Para los proyectos son importantes las victorias porque generan equipo. Ha reforzado todo lo que trabajas y el mensaje que tratas de inculcar para que crean en ellos mismos. Se ha digerido de forma muy satisfactoria, estaban contentos y eso hay que sentirlo todos los días. Este sábado no puede ser menos, hay trasladar esa motivación extra y jugar con esa misma energía y alegría con y sin balón”, ha valorado un Pacheta que modificará “detalles” preservando la esencia.

Le “pone” vencer al Real Madrid tanto como al Pucela, pero “la repercusión es mayor. Sé a lo que me enfrento. Lo que puede pasar si no está bien, o muy bien. Si somos fieles a nuestro modelo y hacemos más ocasiones que el rival estaremos más cerca de la victoria. Claro que es más difícil con el Real Madrid”, ha señalado antes de finalizar con una alabanza a un Sergio Ramos que reaparecerá en El Alcoraz: “ Es una leyenda en activo del fútbol español. Respeto absoluto”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.