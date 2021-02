Doumbia: “Contra el Real Madrid es el momento de conseguir algo”

Es uno de los nombres propios de la SD Huesca de Pacheta, un jugador que apenas contó para Míchel Sánchez y que con el nuevo entrenador se ha hecho con un sitio en el centro del campo. Idrissa Doumbia afronta con ambición y confianza el duelo del próximo sábado ante el Real Madrid en El Alcoraz (16.15). “Estamos en una buena dinámica, hicimos un gran partido en el empate con el Villarreal y también en el triunfo con es Valladolid, es el momento de conseguir algo positivo contra el Real Madrid”, afirmó este lunes en la vuelta al trabajo de los azulgranas.

Ese 1-3 logrado el viernes en el José Zorrilla ha elevado la moral del grupo hasta altas cotas. “El vestuario está de buen humor, la victoria nos ha hecho mucho bien y puede ayudarnos en los próximos partidos”, reconoció. A este respecto, en el choque frente a los de Zidane advierte que “no podemos ganar solos, pero sí jugando como equipo, si todos hacemos nuestro trabajo tendremos opciones”.

Con Pacheta, según afirma el jugador cedido por el Sporting de Portugal, no solo ha cambiado el sistema, sino también “la mentalidad”. “Son momentos de muchos cambios y todos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a obtener buenos resultados”, señaló.

En su caso, cree que aún no ha llegado a su tope. “Todavía no estoy a mi mejor nivel, pero empiezo a sentirme bien, si enlazo varios partidos bien lo alcanzaré”, estimó.

Doumbia, que vino al Huesca “para estar en el once y disfrutar jugando”, subraya que Pacheta le está ayudando. “Me pide que haga cosas e incluso cuando me salen mal me dice haz esto o lo otro, pero sigue así. Aprendo mucho y eso me hace crecer”, expone.

