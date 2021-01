El Real Madrid, primera gran cita en un mes de febrero de altura para la SD Huesca

Con el impulso y el respaldo que supuso el viernes el 1-3 en la visita al Valladolid, la SD Huesca se adentra ahora en un mes de febrero con varias citas de altura y en el que el objetivo será seguir metida de lleno en la lucha por la permanencia cuando el pitido final se escuche en Ipurua dentro de 28 días. Real Madrid, Sevilla, Granada y Eibar son las tres citas que le depara el calendario. Los dos primeros rivales son de los que tienen las miras muy altas, el tercero trata de entrar en Europa y solo el cuarto mantiene metas similares a las de los azulgranas.

Ante este panorama, la importancia de los tres puntos sumados en el José Zorrilla adquieren una dimensión aún más positiva, aunque por descontado queda que los de Pacheta van a salir a por todas en todos los campos. No les queda otra y además la filosofía del técnico burgalés, centrada exclusivamente en el reto siguiente sin mirar más allá, no permite otra visión.

Los oscenses, que a lo largo del fin de semana han guardado descanso, comenzarán a preparar el duelo con el Real Madrid este lunes. Para ese duelo se espera que puedan estar recuperados varios de los seis jugadores, al margen de Antonio Valera, lesionado de larga duración, que causaron baja frente a los pucelanos. Ontiveros volverá a estar disponible tras cumplir su partido de sanción y entre los que arrastran problemas físicos Sandro podría estar ya en condiciones de jugar al igual que Luisinho. Juan Carlos e Insua continúan pendientes de dar negativo en los test PCR y la reaparición de Mosquera podría tardar más.

Enfrente, se encontrarán con una fiera herida. Los blancos cayeron el sábado con el Levante (1-2), lo que unido a la victoria del Atlético de Madrid con el Cádiz hace que el liderato se les haya escapado a diez puntos, distancia complicada de remontar. Ante esto, y tras los fiascos en la Supercopa y la Copa del Rey, la Liga de Campeones aparece ya como el gran asidero con el que salvar el curso. Aunque contra los granotas tuvieron varias ausencias, algunas de ellas, como las de Sergio Ramos y Carvajal, parece factible que vayan a poder vestirse de corto en El Alcoraz.

Tras ejercer de anfitrión del segundo clasificado, los altoaragoneses se desplazarán al Sánchez Pizjuán para ser recibidos una semana después por el actual tercero, el Sevilla, que atraviesa por un buen momento. Entre Liga, Copa y Liga de Campeones, los de Lopetegui solo han perdido uno de sus últimos 15 compromisos. El sábado, sin ir más lejos, superaron al Eibar por 0-2. Después, antes de cruzarse con el Huesca, deben medirse el martes a domicilio al Almería en los cuartos de final de la Copa del Rey y el sábado en casa, dentro de la jornada 22, al Getafe.

El Granada será la siguiente meta volante. Los nazaríes que quieren repetir el éxito de acabar en los puestos europeos, a cuya estela se mantienen actualmente. A expensas de su futuro en la Copa del Rey, llegarán al partido después de haber jugado con el Barcelona, en el torneo del KO, el Levante y el Atlético de Madrid.

Pacheta y los suyos cerrarán el mes viajando a Éibar, allí no valdrá otro resultado que no sea la victoria. En estos momentos los armeros cuentan con cuatro puntos de ventaja, los mismos que han sumado en lo que va de año. Aunque dieron la bienvenida a 2021 venciendo al Granada (2-0) en sus otros cuatro compromisos ligueros solo han podido sacar de provecho un empate con el Celta. En la ida en El Alcoraz el resultado fue de 1-1 y hasta que ambos conjuntos vuelvan a coincidir sobre un terreno de juego los vascos competirán con otros tres conjuntos que pugnan por no perder la categoría, Osasuna, Valladolid y Elche.