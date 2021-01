Pacheta: "Ganar sirve para que el futbolista crea"

"Satisfacción máxima" expresó Pacheta tras el triunfo de la SD Huesca en Valladolid. Una lectura para un 1-3 que "genera creencia" en los azulgranas. El técnico valoró lo que puede tener de anímico este resultado. "Intentaré asegurar que nos teníamos que ir todo orgullosos del equipo. En los dos primero lo hicimos y en el tercero nos vamos muy contentos. La victoria da confianza y genera que el jugador crea en lo que trabaja", señaló en la sala de prensa de Zorrilla.

El burgalés explicó una clave que reside en intentar que "el jugador crea que puede ganar. Estábamos en un buen sistema defensivo y faltaba acabar las ocasiones de gol. Lo hemos conseguido y no hay un detalle distinto a la preparación de otros partidos. Ha sido un muy buen partido pero me joroba el último gol. Sus remates no han sido limpios y hemos estado concentrados en nuestra área y precisos en la rival", explicó.

La victoria "nos va a generar creencia, buenas sensaciones que debemos transformar en triunfos". Incluso extraía Pacheta una lectura positiva del gol rival, pues "nos va a enseñar mucho, es fantástico. Los goles en contra ganando enseñan defectos y estás más contento que perdiendo. Son cosas que trabajamos y en las que insistimos".

El protagonista absoluto debía ser un Rafa Mir que "debe sacar sus virtudes". "Debemos trabajar para que repita lo de este viernes yendo al espacio y rematando como lo ha hecho. Es muy fuerte, mucho más de lo que parece, y lo tiene que aprovechar para volcar centrales. Es muy bueno. Hay que sacarle todo su producto que es mucho, como a todos", concretó.

Cada partido es ya de "vital importancia y este más, es un rival que está cerca. Estos tres puntos nos hacen verlos. Y da mucha confianza para lo venidero, por eso lo calificábamos de más de tres puntos. Y por la felicidad de un jugador que lleva trabajando tanto tiempo", añadió Pacheta. Su SD Huesca "corre mucho, cada vez con más intensidad y mejor. Tiene mucha energía y genera que si el jugador está cerca de la acción que debe defender correrá menos. El trabajo de los tres centrocampistas ha sido descomunal. Lo que no se arregla con la táctica hay que hacerlo corriendo, y si ajustamos correremos menos".

