La SD Huesca continúa a seis puntos de la salvación

La misma distancia, aunque una jornada menos. El punto sumado con el Villarreal el sábado no ha servido para recortar la diferencia con la salvación, pero al menos sí que ha sido útil para mantenerla. Los resultados que se han dado en los campos en los que los intereses de la SD Huesca también estaban en juego han hecho que el camino por recorrer, al igual que en las dos jornadas anteriores, siga siendo de seis puntos o, lo que es lo mismo, dos victorias. Osasuna se impuso por 3-1 al Granada, por lo que pasa a ser el conjunto que marca la permanencia con 19 puntos y el Elche no pudo con el Barcelona (0-2) y pasa a ser el penúltimo. La zona de descenso la completa el Alavés, perjudicado por la victoria navarra y la goleada que sufrió a manos del Real Madrid (1-4) en la celebración de su centenario.

Las tablas firmadas sin goles con el Submarino Amarillo supusieron el fin de varias rachas. Principalmente, la de derrotas consecutivas, que era de cinco, incluyendo la eliminación copera a manos del Alcoyano, y también la de encuentros seguidos recibiendo goles. No se dejaba la meta inmaculada desde la victoria ante el Alavés (1-0), única del curso, en la jornada 13. Queda aún abierta, sin embargo, la referente a tiempo sin marcar. En la Liga no se consigue un gol desde el 2-1 en Vigo ante el Celta. Después llegaron el 0-1 con el Barcelona, el 0-2 con el Betis, el 1-0 con el Getafe y la igualada con el Villarreal.

El 0-0 fue además el tercero de la temporada. Antes ya se había obtenido ese resultado en las jornadas cuarta y quinta con el Atlético de Madrid y el Elche.

Aunque ya lo había sido con anterioridad, la SD Huesca lleva instalada en el farolillo rojo cinco jornadas consecutivas. Cayó en él por última vez tras la derrota con el Celta. Entonces, la salvación quedaba a tres puntos. Paso a estar a cuatro dos jornadas después coincidiendo con el paso del Barcelona por El Alcoraz y quedó establecida en los actuales seis con el tropiezo frente al Betis que desembocó en la destitución de Míchel y el desembarco de Pacheta.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.