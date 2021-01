El Villarreal pone a prueba el efecto Pacheta

La SD Huesca de Pacheta asomó en Getafe, amagó pero no concretó. La historia de siempre, de toda la temporada, con mejoras aún insuficientes. La segunda oportunidad para que el técnico burgalés venza y convenza se presenta de manera súbita, solo tres días después del 1-0 en el Coliseum Alfonso Pérez. Agarrado a las buenas maneras que mostró, sobre todo, en la primera parte el conjunto azulgrana quiere fortalecerse donde ha pecado de ingenuidad y caído víctima de sus limitaciones en la primera vuelta: las dos áreas. Comienza este sábado el segundo acto del campeonato en El Alcoraz y ante el mismo rival con el que se debutó: el Villarreal (14.00 Movistar LaLiga). Se cruzan los reyes del empate, con nueve por cabeza.

Aquel 1-1 fue un dulce espejismo de lo que llegaría después. El Huesca de Míchel Sánchez sujetó su esperanzado relato en el rendimiento de las jornadas iniciales pero este se fue cayendo en pedazos hasta desembocar en el cese del técnico vallecano y la llegada de un Pacheta al que se ha encomendado el más difícil todavía. Como hace dos temporadas, se ha de recurrir a la heroica y a unos números extraordinarios para salvarse. Los azulgranas, colistas con 12 puntos, deben alcanzar los 40. Sumar la mitad de los que hay en juego y, en definitiva, rendir como un equipo que aspirase a entrar en Europa y no a salvarse de la quema. En las últimas seis jornadas solo han logrado uno, en casa con el Levante.

El preparador burgalés mantiene en todo lo alto el optimismo contagioso con el que ha tomado las riendas de la plantilla. Si la imposibilidad de preparar bien la pretemporada por no contar con todos sus futbolistas fue uno de los mantras de Míchel, Pacheta dispone de todavía menos tiempo y el margen de error reducido al mínimo. Su mano ya se dejó notar en Getafe; tal como había prometido en sus primeras intervenciones, se trataba de potenciar el trabajo ya realizado por el anterior cuerpo técnico e introducir nuevos matices; el Huesca fue superior en algunos aspectos a los azulones y le volvieron a penalizar su falta de gol y el único desajuste defensivo serio se pagó con la derrota.

Sin los tres futbolistas que son baja por covid-19, Pablo Insua, Juan Carlos Real y Andrés Fernández, y con las ausencias de los lesionados Pedro Mosquera -con una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda-, Sandro Ramírez y Eugeni Valderrama, el Huesca tratará de seguir creciendo en todas las direcciones ante uno de los principales de la Liga, un Villarreal que es cuarto y que comparecerá sin su mejor futbolista, Gerard Moreno. Cabe pensar en que Pacheta prolongue el esquema con tres centrales, que sobre todo en el primer tiempo del Coliseum se mostró compacto y con un espíritu solidario poco común tras solo seis sesiones de entrenamientos con el burgalés al frente.

Así, Pulido, Siovas y Gastón Silva volverían a conformar una zaga con Maffeo y Javi Galán como carrileros y con Mikel Rico y Seoane en el centro del campo. La responsabilidad ofensiva volvería a recaer en Ontiveros -cedido por el Villarreal, no hay cláusula del miedo-, Rafa Mir y un Escriche que fue la gran sorpresa del primer once y que, a falta de que se concrete su posible salida, se suma al ejército de Pacheta como uno más y con el aval de su importante papel en el Elche de la mano del mismo preparador. Caben como alternativas nombres como los de Ferreiro, Borja García u Okazaki.

El estreno en La Cerámica, el ya lejano 13 de septiembre, dejó para el recuerdo el gol de Maffeo tras una extraordinaria jugada azulgrana, y el penalti discutido por manos del lateral que transformó Gerard Moreno. El delantero internacional y pichichi español con diez tantos no acude a El Alcoraz por lesión. Es la punta de lanza de un Villarreal que está donde le suponía pero que no termina de romper como se esperaba con la llegada de Unai Emery al banquillo. Es cuarto, que no es poco; aunque ha atravesado fases irregulares, solo ha perdido ante Barça y Sevilla. Los amarillos han recuperado a Paco Alcácer y siguen contando con ausencias notables por lesión como las de Chukwueze, Iborra, Alberto Moreno y Mario Gaspar.

Posibles alineaciones

SD Huesca: Álvaro Fernández; Pulido, Siovas, Gastón Silva, Maffeo, Javi Galán, Mikel Rico, Seoane, Ontiveros, Escriche y Rafa Mir.

Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau, Pedraza, Capoue, Trigueros, Parejo, Peña, Moi Gómez y Paco Alcácer.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). VAR: Díaz de Mera Escuderos (C.-La Mancha).

Estadio: El Alcoraz, 14.00 (Movistar LaLiga).