Maffeo: "Quien no crea, que se eche a un lado"

La SD Huesca otra vez realizó en líneas generales un buen partido en el que, por enésima ocasión, no obtuvo premio. El 1-0 final ante el Getafe se dejó notar en los rostros de los jugadores que, de todos modos, siguen confiando en sus posibilidades y poniendo en valor su juego. "Quien no crea puede echarse a un lado", afirmó tras el encuentro Pablo Maffeo, mostrando así las intenciones de un vestuario que ha elevado su moral con la llegada de Pacheta. "Sabíamos cómo juega el rival y hemos estado a la altura", expuso el lateral derecho, que volvió a pisar el césped tras cuatro jornadas en el dique seco por una rotura de fibras.

"Una jugada puntual, como siempre, ha decantado a favor de ellos", añadió a su resumen del choque subrayando que "siempre somos sólidos". A este respecto, considera que están teniendo "mala suerte". "Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, hemos merecido más", zanjó.

El catalán, dentro de la propuesta articulada por el nuevo entrenador, tuvo que actuar como carrilero. "En este esquema me siento más cómodo", afirmó, aunque está dispuesto "a jugar donde el míster me diga y si me tengo que quedar en el banquillo apoyaré como el que más".

Otra de las caras nuevas en el once fue Daniel Escriche. El delantero ya había coincidido en la segunda parte de la temporada pasada en el Elche con Pacheta y se siente satisfecho "de la confianza que me tiene". "El partido ha sido muy igualado, sabíamos que se iba a definir en una acción y fue para ellos", coincidió con Maffeo.

"Hacia mucho que no jugaba de inicio, durante este tiempo he venido trabajando y todo ese esfuerzo se ha visto reflejado en el campo", expuso sobre su situación personal.

Sin tiempo que perder, la SD Huesca volverá a los entrenamientos el jueves al mediodía en El Alcoraz para empezar a mirar al siguiente compromiso, el recibimiento al Villarreal del sábado (14.00) con el que arrancará la segunda vuelta. "Vamos a ir a por los tres puntos y a ponerselo muy difícil", prometió Escriche.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.