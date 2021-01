Javi Calleja y Pacheta, las principales opciones para el banquillo de la SD Huesca

A pesar de que tras la destitución de Míchel Sánchez todo parecía encarrilado para que su sucesor en el banquillo de la SD Huesca fuese Asier Garitano, a lo largo de la mañana de este martes su contratación no se ha podido concretar lo que ha hecho que hayan entrado a barajarse otros nombres, algunos de ellos ya estudiados días atrás ante la contingencia de que se produjese el relevo. Javi Calleja y Pacheta serían los mejores colocados, con preferencia hacia el primero, con el que ya se han establecido negociaciones. También han aparecido sobre la mesa opciones como las de Fran Escribá y Míchel González.

La directiva ha estado reunida en El Alcoraz a lo largo de la mañana y se espera que continúe por la tarde con la intención de cerrar la llegada del nuevo entrenador cuanto antes. Se busca principalmente a alguien con experiencia en Primera y que sepa lidiar con situaciones complicadas como la actual de los azulgranas, colistas a seis puntos de la permanencia tras solo una victoria en 18 jornadas.

De dar el “sí, quiero”, para Calleja sería su primera experiencia como técnico lejos del Villarreal. Su primer conjunto, una vez dada por finalizada su etapa de futbolista, fue en el División de Honor Juvenil de los castellonenses, después pasó al filial y de ahí al primer equipo. Lo cogió tras la sexta jornada de la temporada 2017-18 en sustitución de Fran Escribá cuando éste marchaba 14º y lo condujo hasta la quinta plaza. En la siguiente la situación fue rocambolesca, el arranque no fue bueno y en la 15º jornada fue destituido. Con Luis García a los mandos no se enderezó el rumbo y seis partidos después volvió a ser llamado. El Submarino Amarillo era penúltimo a cinco puntos de una salvación que consiguió. Ya en el curso pasado repitió quinta posición, pero no fue renovado.

Pacheta, con cuyo representante aún no se habían entablado conversaciones al mediodía, casi no cumple con el requisito de la experiencia, en la élite dirigió quince partidos al Numancia en el tramo final de la 2008-09 sin conseguir salvarlo, pero sí que es una figura al alza y con hambre. Tomó al Elche hace tres campañas en Segunda B, los ascendió a la categoría de plata y el verano pasado lo volvió a hacer, pero a Primera. A pesar de ello, no se le otorgó la oportunidad de dirigir a los ilicitanos entre los mejores.

