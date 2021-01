La SD Huesca se pide una Copa de moral contra el Alcoyano

La Copa del Rey depara ilusiones para los humildes y sustos y problemas para los grandes. La SD Huesca, instalada en la aristocracia del fútbol español, jugará el lunes un partido capital para su futuro entre los más grandes. El Betis puede marcar el devenir del proyecto en general y de Míchel Sánchez en particular, por lo que la cita copera de este jueves con el Alcoyano (21.00. DAZN) aparece como un viaje que resultará más o menos incómodo en función de la respuesta que ofrezcan los menos habituales en la competición regular. Cabe recordar que debieron recurrir a la prórroga para superar al Marchamalo de Tercera División en la primera ronda (2-3).

Si se observa la copa medio llena, se trata de una cita de la que regresar con las alforjas llenas. No es el partido más complicado del año, ni un compromiso de LaLiga ni tampoco un equipo de alto nivel pero se persigue una victoria a fin de cuentas. Ganar siempre suma. Es una cuestión de inercia y de que los futbolistas que no cuentan con tantas oportunidades demuestren que de verdad se las merecen. Más, en el contexto del mercado invernal de fichajes que se abrió el pasado lunes y en el que habrá algunas salidas para acomodar la entrada de nuevos futbolistas, al menos un par. El precedente no fue demasiado estimulante pese al ‘hat trick’ de Rafa Mir, que salvó a los azulgranas de la deshonra.

Con más a perder que a ganar afrontan los conjuntos de Primera este tipo de eliminatorias. El Atlético, el Celta y el Getafe, por poner tres ejemplos, ya saben lo que es doblar la rodilla ante rivales de dos categorías por debajo. Basta con acudir a la hemeroteca para recordar campanadas en años pasados, y el factor campo también puede ayudar a que un animoso equipo de Segunda B se convierta en héroe por un día. Si supera este cruce, la SD Huesca jugaría la tercera ronda el fin de semana del 16 y 17 de enero, y si sigue adelante cerraría el mes con ocho partidos oficiales. Un tupido calendario para un bloque que busca el oxígeno que le dé la vida.

Además, la acumulación de partidos acorta el tiempo de descanso y los azulgranas no han parado desde los dos días de que disfrutaron en Navidad, así que las rotaciones en El Collao aparecen casi como dogma. Si se toma el ejemplo de Marchamalo, lo más probable es que los onces de la Copa y del lunes sean diferentes casi por completo. Entonces, solo Rafa Mir y Ontiveros se elevaron sobre el discreto nivel general. Se les puede pedir mucho más a los que forman ante el Alcoyano, cuarto clasificado del grupo 3 subgrupo B. Además, las bajas por lesión de Sandro Ramírez y Pablo Maffeo limitan las posibilidades de plantear un equipo ‘nuevo’ respecto al que perdió con el FC Barcelona el pasado domingo.

Los Andrés, Luisinho, Pedro López, Doumbia, Eugeni, Escriche o Juan Carlos se tendrán que remangar para hacer frente a un Alcoyano que fue rival de la SD Huesca hace no tanto. En la temporada 11-12, los oscenses se impusieron por 0-3. Ambos compitieron por la permanencia en Segunda A y los alicantinos terminarían perdiendo la categoría. Aquel 25 de febrero de 2012 acudió convocado con los visitantes un Rubén Garcés que ahora juega con los de Alcoy. El central está acompañado por el serrablés Ramón López y por una colección de clásicos del fútbol modesto como José Juan, Juli, Jona o Jony Ñíguez, hermano mayor de Saúl y Aarón.

Posibles alineaciones

Alcoyano: José Juan; Jordan, Primi, Raúl González, Solbes, Juanan, Jony Ñíguez, Ángel, Rubio, Jona y Mourad.

SD Huesca: Andrés; Pedro López, Pulido, Gastón Silva, Luisinho, Doumbia, Eugeni, Juan Carlos, Okazaki, Ferreiro y Escriche.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: El Collao (21.00, DAZN).

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.