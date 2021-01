El año empieza fuerte para la SD Huesca

Enero, inicio del año natural, ecuador de la temporada y mes que va a marcar el devenir de la SD Huesca. En 31 días los azulgranas deben afrontar seis encuentros, que pueden ser hasta ocho si avanzan rondas en la Copa del Rey y que se pueden dividir en dos bloques muy definidos. Los cuatro primeros quedan dentro de un final de la primera vuelta que se inaugurará el domingo con la visita a El Alcoraz del FC Barcelona (21.00) y los dos siguientes abrirán la segunda. La frontera, punto de control lógico de cualquier conjunto para hacer balance y establecer sus posibilidades futuras, en el caso oscense lo es aún más entre otras cosas porque así lo viene recalcando Míchel Sánchez.

El objetivo marcado por el técnico, y recordado tras la derrota del miércoles ante el Celta (2-1), es concluir la primera parte del curso con entre 18 y 20 puntos, cotas que considera que mantendrían a los suyos dentro de la pelea por seguir en Primera División con plenas garantías de éxito. Ahora mismo, el equipo, colista, acumula trece jornadas consecutivas en zona de descenso, se encuentra a tres puntos de la salvación con doce sumados tras una victoria, nueve empates y seis derrotas. El margen para el error en sus próximos duelos es muy escaso y por ello ha pedido dar "el do de pecho".

La primera de las ‘finales’ es de las que se marcan en rojo en el calendario por la entidad del rival, uno de los tres grandes de la Liga del que sobran las presentaciones. Los culés no se encuentran en su mejor momento. Tras empatar con el Eibar son sextos a diez puntos del liderato dentro de una campaña en la que los de Ronald Koeman no acaban de carburar y en la que se respiran aires de transición con la emergencia de nombres como Pedri y el ahora lesionado Ansu Fati y con la carta de la incógnita que supone la continuidad o no de Messi, que podría reaparecer en el El Alcoraz, siempre encima de la mesa.

Después del cruce con el Barcelona, el jueves de la semana que viene el Huesca deberá afrontar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con la visita al Alcoyano (21.00). En tierras alicantinas Míchel aprovechará para dar minutos a los menos habituales. El rival es un Segunda B, pero no conviene fiarse como bien quedó demostrado en la anterior ronda frente al Marchamalo, conjunto de Tercera contra el que hubo que llegar a la prórroga (2-3). Si se sigue adelante, los 1/16 de final están fijados el 16 de enero como fecha orientativa y los octavos, para el 27.

El 11 de enero, también a las 21.00, los azulgranas ejercerán de anfitriones por segunda vez consecutiva en la Liga. Al Barcelona le sucederá en el vestuario de los visitantes el Betis. Los de Pellegrini, novenos, encabezan la lista de más goleados, con 30 tantos encajados. Pusieron fin a 2020 con un 4-3 en el campo del Levante. Sus choques son a cara o cruz. Han ganado seis, perdido nueve y solo han firmado unas tablas.

El final de la primera vuelta se producirá en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, 14º a dos puntos del descenso y a cinco del Huesca. Los azulones, cuyo último resultado es un negativo 1-0 ante el Atlético, no ganan como locales desde la sexta jornada.

Solventado el viaje al sur de Madrid, en esa misma semana dará comienzo la segunda mitad del ejercicio con la llegada a Huesca del Villarreal. A continuación, el 30 o el 31 de enero la competición llevará a Míchel y sus hombres a Valladolid para cerrar un mes en el que, tampoco hay que olvidarlo, el mercado estará abierto desde el próximo lunes. En él, los azulgranas quieren limitarse a reforzar posiciones muy concretas como la del pivote defensivo.

