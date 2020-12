Míchel Sánchez: "El responsable de darle la vuelta a la situación soy yo"

Ha querido Míchel Sánchez tras la derrota de Balaídos (2-1) asumir la responsabilidad. La de perder y también la de dar la necesaria "vuelta de tuerca" que enderece la dirección de un equipo que, buenas sensaciones al margen, solo acumula un triunfo tras 16 jornadas. Seis derrotas con esta. El técnico de la SD Huesca analizó que "hasta el 1-0, el partido estaba más para nosotros que para el Celta. Nos hemos ido al descanso con la sensación de no merecerlo. Los primeros 15 minutos de la segunda parte han sido los peores, no hemos estado bien en la presión. Con los cambios ha habido más presencia y llegadas".

El 2-1 de Seoane no fue suficiente "porque no se ha empatado pero ha habido situaciones para lograrlo. Somos repetitivos. Nos vamos con un 2-0 en el 61 y no era merecido. Hay detalles que no se controlan en esta categoría y el responsable soy yo, porque se juega como quiero y hay que buscar soluciones a lo que nos hace mucho daño. No habían sido tan superiores como reflejaba el marcador".

Insistió Míchel en que no hay jugadores por encima de otros, que "se usa lo que consideramos mejor y los cambios han sumado. Sergio, Seoane y Rafa han tenido presencia, también Juan Carlos. Entrar en el partido no es fácil y el equipo ha ido adelante. Okazaki ha hecho un trabajo excepcional, no puedo hablar mal de nadie. Nos llevamos las felicitaciones del contrario siempre pero nunca los puntos, pero no me gusta".

Los números le dejan "tocado". Había que "ganar para estar en la pelea" y alcanzar el objetivo planteado hasta final de año; ahora, "hay que ganar dos de los tres que quedan" ante Barcelona, Betis y Getafe. "Y si son los tres estaremos en una posición buena. Vienen tres partidos en los que dar el do de pecho para estar en esos 18 ó 20 puntos al cierre de la primera vuelta que nos hagan tener esperanzas". El entrenador ve "bien" al Huesca, tiene la sensación de que va a dar "cosas positivas desde ya. Hay aspectos que mejorar, no puedo obviar que hay cosas que se nos escapan. Mi labor es solucionarlo lo antes posible para disfrutar de la categoría".

Competir en Primera presenta exigencias mayores a hacerlo en Segunda, y "toca saber que se estaremos por momentos por debajo del rival y protegernos. Cerrar los espacios por dentro y esa estructura no la ha habido en el 1-0. Tiene que ser siempre. Somos un equipo que a veces falla y está cayendo lo malo sobre lo bueno. Hay que trabajar y darle la vuelta a la situación".

Míchel pide ser "ganadores" y cree que es el responsable de "darle la vuelta": "Tengo una plantilla que me sigue a donde quiero con esta idea de juego. Nada reprochable al jugador sino a mí. Se puede ser competitivos a la vez que resultadistas".

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.