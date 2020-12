Borja García: “No podemos dejar pasar mucho más tiempo”

Borja García conoce la Primera División y la mente fría que en ella es necesaria cuando de luchar por la salvación se trata, que los golpes van a ser muchos y que las alegrías tienen un regusto muy especial, por ello se mantiene confiado en el trabajo que viene desarrollando la SD Huesca y mantiene la fe en que los resultados les acabarán dando la razón. “Por fútbol y resultados hemos merecido más de lo que llevamos hasta ahora por ello tiene que llegar la recompensa a todo lo que estamos haciendo”, expuso este domingo. Aún así, a falta de cuatro partidos para el final de la primera vuelta y con los altoaragoneses a tres puntos de la permanencia, el medio también es consciente de que “no se puede dejar pasar mucho más tiempo porque las jornadas pasan y verte abajo mina la moral”.

En su discurso, el ex del Girona aseguró que han merecido sumar los tres puntos “en más partidos que en uno”, la victoria por 1-0 ante el Alavés, y se mostró deseoso de superar el miércoles al Celta (19.15) en lo que sería “una buena forma de acabar el año”. Para ello, uno de los pilares en los que se basa es en el “carácter” del grupo. “El partido del Granada fue de los mazazos más grandes que hemos tenido y a raíz pudimos ganar”, recordó haciendo mención al 3-3 con los nazaríes anterior al triunfo ante los vascos.

Entre los aspectos a mejorar mencionó los goles encajados en acciones de estrategia, “que es cosa de todos”. “Tenemos que estar más concentrados y a la hora de atacar hacer más daño y aprovechar más oportunidades”, expuso.

Firmado en el pasado mercado desde el Girona, su rendimiento ha ido de menos a más. “Llegué sin pretemporada, de acabar muy tarde la liga en Segunda División y sin haber podido desconectar, ahora estoy mucho mejor, sobre todo físicamente”, explicó, añadiendo que “quiero aportar más al equipo y que podamos ganar”.

Borja García agradece la confianza que está teniendo por parte del cuerpo técnico. “He tenido la oportunidad de seguir creciendo”, considera y no en vano ya son 14 los partidos en los que ha participado. Debutó en la segunda jornada en el tropiezo con el Cádiz (0-2) para dos encuentros después, en el 0-0 con el Atlético de Madrid, tomar una titularidad que ya no ha soltado. Con 990 minutos disputados es el quinto jugador de campo que más tiempo ha pasado en el Huesca sobre el terreno de juego formando un trío estable en el centro del campo junto a Mosquera y Mikel Rico que todo apunta a que en Balaídos se volverá a repetir.

