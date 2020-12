Borja García podrá jugar ante el Levante, pero Sandro no llega a tiempo

Finalmente la SD Huesca deberá medirse al Levante el martes en El Alcoraz (19.45) con cuatro bajas. A las ya sabidas de los lesionados Maffeo y Valera, y del sancionado Pulido, se une la de Sandro, que hasta este lunes se había mantenido como duda. La otra incógnita, la de Borja García, se ha resuelto favorablemente y estará a disposición de Míchel.

Tanto el delantero como el centrocampista se probaron en la última sesión previa al choque con los granotas para comprobar su estado. Mientras que el primero, que ya se perdió la victoria con el Alavés, la eliminatoria copera con el Marchamalo y la derrota ante el Athletic (0-2) a causa de una dolencia muscular en el aductor mayor del muslo derecho, volvió a notar molestias, el segundo, que a causa de una sobrecarga había tenido que abandonar el viernes antes del final el compromiso en San Mamés, pudo ejercitarse con normalidad.

Su presencia en el once no es nada descartable, aunque, de arrancar en el banquillo, la baraja de posibles sustitutos es amplia con Doumbia, Juan Carlos, Eugeni, Nwakali, Seoane y Sergio Gómez como alternativas. Más allá de que el ex del Girona sea o no titular, el equipo inicial tendrá al menos dos novedades después de que frente al Alavés y en Bilbao fuese el mismo. Míchel, en la rueda de prensa previa al próximo encuentro confirmó que Insua será el sustituto de Pulido. Sin Maffeo, que padece una rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo, su sustituto natural para el lateral derecho es Pedro López.

Otra posible novedad estaría focalizada en la línea de ataque con el regreso de Rafa Mir. En esta caso podría ser en el lugar de Ontiveros o Ferreiro, si se busca que parta desde la banda, o en el de Okazaki, si se prefiere que actúe en punta.

También el Levante tiene que hacer frente a varias ausencias. Este lunes se ha sumado a la lista de bajas el defensa Sergio Postigo, por un problema muscular. Además, ya se encontraban lesionados Doukoure, Campaña y Bradhi, mientras que Duarte es positivo por covid-19 y Toño se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con él. La convocatoria dispuesta por el técnico Paco López la componen Koke, Aitor, Cárdenas, Son, Róber Pier, Vezo, Clerc, Miramón, Coke, Radoja, Malsa, Rochina, Vukcevic, De Frutos, Melero, Sergio León, Roger, Morales y Dani Gómez, junto a los canteranos Pedraza, Edgar, Blesa y Giorgi.

