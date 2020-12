Míchel Sánchez: “Los pequeños detalles nos han derrotado esta vez”

El técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha aludido tras el encuentro en San Mamés (2-0) a que les había condenado "una jugada aislada en un partido muy igualado". Un duelo que parecía abocado al empate, "con pocas, muy pocas ocasiones", se rompió con el penalti de Pulido, precedido por una falta previa a Seoane como recordó en dos ocasiones el entrenador. Reconoció también que "no hemos defendido bien, han expulsado a Pulido y se ha puesto todo muy cuesta arriba. Lo hemos intentado, pero no ha habido ninguna situación para decir que nos venimos abajo. Los pequeños detalles nos han hecho perder".

Míchel analizó que "el Athletic busca portería contraria continuamente y queríamos quitarles el balón. No lo hemos conseguido hasta los cambios. Ha sido una primera parte igualada pero sin el dominio que queríamos. No hemos parado todo el juego del Athletic con el balón y ellos han tenido algo más de superioridad en lo que buscábamos". En los últimos 25 minutos, "con Doumbia lo hemos conseguido un poco más y el partido estaba donde queríamos. El trabajo de Ferreiro y Ontiveros ha sido buenísimo a pesar de no tener tanto protagonismo. Ha sido un buen trabajo durante 86 minutos y un fallo de marca ha provocado el penalti". Preguntado por el estado físico de los lesionados, explicó que Maffeo sufre una rotura muscular y cree que lo van a perder "varias semanas". Borja García, "estaba muy cargado. Espero que no sea nada".

Esa falta clara a Seoane se produjo “antes de la jugada que defendemos mal. No ha sido un mal arbitraje pero quizá hablaríamos de un partido distinto. Hay un buen arbitraje en el fútbol español y con el VAR pedimos la máxima rigurosidad en todas las acciones”, reivindicó Míchel.

El preparador ha lamentado que no se tuviese “tanta presencia arriba como nos gustaría. El Athletic no nos ha permitido iniciar bien las jugadas y en las segundas no somos el mejor equipo de la categoría. No hay un ‘mal del colista’, veo siempre el vaso medio lleno y el equipo ha competido muy bien. El otro día en una acción aislada Ontiveros hizo un golazo. No me tiro de los pelos pensando en nuestra mala suerte porque eso es de mediocres”. Sí valoró que “el segundo gol no lo podemos encajar, es la misma situación que el tercero de Granada”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.