Míchel: “Habrá que superar en intensidad al Athletic para ganar”

La detección de un positivo por covid-19 en la plantilla no deportiva de la SD Huesca marca las horas previas del partido de este viernes en Bilbao (21.00, Gol), para el que el técnico Míchel Sánchez pierde por lesión a Sandro Ramírez, que no se ha restablecido de sus molestias, y a Luisinho, con la rodilla inflamada tras el partido de Copa en Marchamalo. También se ha retrasado el viaje. El preparador se ha mostrado este jueves optimista con las opciones de los suyos en San Mamés después de un triunfo ante el Alavés que “se merecía antes”. Para ello, “habrá que igualar y superar en intensidad” a los de Gaizka Garitano.

El último aguijonazo del coronavirus ha provocado que la sesión de trabajo se haya tenido que desarrollar de modo individual y se retrase el viaje a la capital vizcaína. Míchel considera que “nos ha trastocado bastante, solo teníamos tres días para preparar un partido tan importante y es lo que hay. Tenemos que adaptarnos y sobre todo que salgamos de esta situación y que no haya más casos y se recupere el afectado. En el plano deportivo nos centramos en el partido y en hacer un gran encuentro en un estadio tan bonito como San Mamés”.

Los que jugaron más de 45 minutos en Copa han realizado recuperación y todos, salvo los lesionados, se encuentran “un poco cansados pero en condiciones para el partido” tras los 90 minutos más prórroga del martes. Ese mismo día jugó el Athletic ante el Real Madrid en Valdebebas, pero Míchel no lo considera un factor determinante. Tampoco las bajas de los sancionados Raúl García y Yeray. “Raúl García no era titular últimamente, nos esperábamos que jugara Muniain. Cambia mucho la forma de jugar con y sin él, es una baja importante para ellos. Tienen suficiente nivel. Vamos a sacar onces totalmente competitivos y el Athletic en su casa se va adelante”.

Es un club que “siempre se ha caracterizado por esa intensidad y mínimo la tenemos que igualar. Son bajas pero igual que las que tenemos nosotros. Hemos de tener la seguridad de que va a ser un partido muy intenso, hay que competir muy bien y ser capaces de quitarles el balón”. Míchel cree que los triunfos de esta semana reflejan una consecuencia lógica del trabajo desarrollado hasta el momento. “Ya habíamos hablado de que necesitábamos esa victoria en la Liga, y merecíamos conseguirla antes. Lo decían los números. El día a día mostraba que el equipo estaba bien, pero los buenos números refuerzan. Es un partido igual de complicado, nos tiene que dar más seguridad y confianza”, ha valorado.

A diferencia de los bilbaínos, la SD Huesca pudo hacer “muchas rotaciones”. “Ellos harán cambios, en cuatro o cinco casos. Jugaron en la misma competición y nosotros cambiamos el chip, han tenido tres días para preparar el partido, nosotros partimos con el hándicap de la covid-19. Habrá ciertas diferencias. Estuvieron a punto de empatar y vienen de menos a más, nosotros tenemos que devolverles las incertidumbres que han tenido en el primer tramo del campeonato”, ha añadido Míchel.

Sin Sandro, Ontiveros y Rafa Mir se juegan la última plaza en el once: “Llegan bien los dos. Rafa ha jugado todo en Liga y es un futbolista que ha recuperado y no estaba cansado. Ontiveros igual. Cualquiera de los dos puede jugar lo que necesitemos. No va a haber excusas, saldremos al 100 % con jugadores capacitados para ello”. El entrenador azulgrana ha subrayado el papel de los fichajes y la paciencia inherente: “Borja u Ontiveros han tenido que atravesar un proceso de adaptación. No hay tiempo y la competición lo marca todo. Tenemos confianza en ellos y sabemos que suben el nivel de la plantilla. Los resultados marcan pero sabíamos que nos podrían ayudar”.

