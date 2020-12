Garitano: “La SD Huesca tiene los mecanismos de Míchel muy asumidos”

Gaizka Garitano, entrenador del Athletic Club, considera que la expulsión de Raúl García el pasado martes a los trece minutos del partido frente al Real Madrid "son cosas que pasan en el fútbol" y expresó su total respaldo al jugador navarro, con el que están "a muerte". "Lleva muchísimos partidos en Primera y te puede pasar eso alguna vez. Otras veces nos ha dado muchas victorias y mucho trabajo. Es uno de los jugadores más importantes y de los más profesionales del equipo, con un compromiso altísimo", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido del viernes frente a la SD Huesca (21.00, Gol).

"Estamos a muerte con él cuando le salen bien las cosas, que es la mayoría de las veces, y cuando no también", añadió Garitano sobre Raúl García, quien junto a Yeray Álvarez, también sancionado, en su caso, por tarjetas, causará baja ante un conjunto oscense que llegará a San Mamés "en el mejor momento" de la temporada. El técnico destacó que el cuadro aragonés dispone de "jugadores de calidad" como "Mosquera, Ontiveros o Borja" a los que "les gusta jugar la pelota" y con los mecanismos implantados por Michel "muy cogidos".

Se alegró también Garitano del papel protagonista que está teniendo en el Huesca el exrojiblanco Mikel Rico, a quien el técnico y la dirección deportiva decidieron no ofrecerle la renovación y dejó el Athletic hace un año y medio para regresar a Huesca. "Mikel es un fenómeno como persona y como jugador y fue un placer tenerle. Fue un ejemplo. Está jugando, lo está haciendo bien y estoy contento por él", dijo.

A nivel personal no quiso valorar si sería "justo" que fuera destituido de su cargo en caso de perder este encuentro porque "el fútbol no atiende mucho de justicias" y "se vive de los resultados". "Conviene ganar este viernes por muchas cosas y antes de jugar siempre tienes esa mentalidad positiva de intentar sacar el partido adelante", incidió Garitano, para quien la presión que soporta su equipo por los últimos resultados "no debe ser una excusa, sino un aliciente para sacar estos tres puntos que tanto necesitamos".

"Es lógico tener la presión de ganar. En el fútbol de elite la tenemos todos los días y en estos partidos que sabemos que necesitamos ganar, más. Pero convivimos con ella. Es parte de nuestro trabajo y a los futbolistas no les debe afectar", recalcó. Por último, cuestionado sobre posibles salidas en el próximo mercado invernal, admitió que dispone de una plantilla "bastante larga, quizás demasiado", y que "cuando llegue el momento se tratará" la situación de los futbolistas que menos están contando hasta ahora.

