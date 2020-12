Míchel: “El estado del campo y la motivación del rival lo nivelan todo”

Con 90 minutos y una prórroga que explicar, el técnico de la SD Huesca, Míchel Sánchez, ha dado una importancia medida a la victoria ante el Marchamalo en la primera ronda de la Copa del Rey (2-3). En un entorno hostil, desacostumbrado porque “el campo no estaba en las mejores condiciones”, el entrenador ha aludido a que “con 0-1 ha faltado consistencia, dábamos demasiados pases para no perder el balón y los controles no eran fáciles con zonas irregulares. Eso iguala todo y el ritmo ha decaído. Un 0-1 aunque controlado siempre es peligroso”.

Después, con el empate a uno, “se han venido arriba y nos ha costado. Hemos sufrido más de la cuenta pero en este tipo de partidos el rival está al 200 % y las condiciones del campo nivelan todo. La actitud ha sido buena y a nivel individual algunos sobresalen y otros menos. Estamos satisfechos por pasar la eliminatoria, la actitud ha sido buena y es un primer paso”.

NOTICIAS RELACIONADAS La SD Huesca sufre ante el Marchamalo, pero sigue adelante en la Copa del Rey

La prórroga no entraba dentro de los planes de la SD Huesca, pero para Míchel se trata de “finales según está la competición y hay que estar preparados. Queríamos resolver en 90 minutos y nos ha dado un plus necesario por lo que nos jugamos, que es muchísimo. Gente que ha competido hoy tendrá que ser importante el viernes”.

Rafa Mir, autor de los tres goles, ha jugado “bien”: “Tiene gol y también cosas que mejorar. Está dando pasos adelante y tiene un potencial altísimo. Sigue trabajando para alcanzar lo que le exigimos y es importante que vea puerta. Puede dar buenos números en Liga y Copa”.

El entrenador ha razonado que era “importante” pasar la eliminatoria, “a una carta y en condiciones complicadas. También encadenar dos victorias seguidas para seguir con confianza en lo que hacemos. Con gente que no participa y se reivindica. Tener minutos en cualquier competición es importante, nos jugamos mucho todos y lo hemos recalcado. No era un examen para nadie”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.