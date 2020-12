Míchel Sánchez: “El empate duele más que la derrota”

A bote pronto y en caliente, tras ver cómo se escapaba una victoria que parecía clara y era merecida a los 87 minutos, el técnico Míchel Sánchez ha mostrado su enfado y su decepción por el cierre del partido, con los dos goles encajados en sendos balones aéreos mal defendidos. Sí ha reivindicado su gestión del partido, incluidos los postreros cambios de Juan Carlos y Escriche, para concluir que “el empate duele más que la derrota”. Y es que el 3-3 no permite a la SD Huesca abandonar la última plaza de la Liga.

Míchel ha tratado de explicar un cierre incomprensible, inesperado, un puñal al corazón del proyecto que lidera. “No ha habido mala gestión, el equipo no sufría. Borja y Ferreiro -relevados por Juan Carlos y Escriche a los 86 minutos- estaban reventados y hemos sacado dos jugadores de refresco que no tienen culpa”, ha señalado. Según su parecer, “se nos han anticipado en un duelo y en una falta lateral. Hasta el 2-3 hemos sido muy merecedores de la victoria y nos han entrado los nervios con el 2-3. La gestión ha sido perfecta, los cambios han aportado lo que queríamos. El equipo ha trabajado bien y hasta el 89 hemos merecido el triunfo. Hay que trabajar esos últimos minutos, y el empate duele más que la derrota”.

La sensación en el equipo azulgrana ha sido de “palo”. Míchel ha recordado que “en Pamplona hicimos una gran primera parte y mala segunda. El punto entonces lo veía positivo por lo sucedido y la racha. El 3-3 ha sido un palo pero el partido hasta el 89 es espectacular. La segunda parte se ha trabajado muy bien y nos hemos puesto 1-3. No podemos decir más. Se han anticipado en un centro a uno de nuestros mejores hombres en el juego aéreo (Siovas) y han entrado demasiados nervios. No hemos sabido gestionarlo. Duele como una derrota. Teníamos una primera victoria muy necesaria”.

En un vestuario hundido por los acontecimientos y por las 12 jornadas sin victorias se les ha de decir ahora que “en el fútbol a veces ocurren estas cosas, tenemos que seguir, llevamos 12 partidos y hay que levantarse. No vale el pesimismo ni los gritos, si te pones a ver el partido de nuevo nadie puede decir que este Huesca está mal, y el que lo diga miente. El equipo ha trabajado y ha sido merecedor del triunfo. No hay peros hasta el 88, el jugador tiene que irse dolido, yo estoy sin voz y muy jodido. Estas cosas ocurren y no me van a hacer caer ni a ellos tampoco”.

El entrenador de la SD Huesca cree que todo esto “nos lo devolverá el fútbol alguna vez” y no ha valorado de manera individual ni la primera titularidad de Álvaro Fernández bajo palos ni la vuelta al equipo de Jorge Pulido tras tres encuentros fuera: “Han estado bien los dos, hemos gestionado bien lo que queríamos y frenado su velocidad. Los tres del medio han trabajado bien y dominado las dos partes. Más que Pulido y Álvaro es todo el equipo el que ha trabajado bien”. Los oscenses regresan este domingo a Huesca en un vuelo entre Granada y Zaragoza y guardarán descanso hasta el martes.

