El segundo entrenamiento de la semana de la SD Huesca dejó este miércoles buenas noticias con la presencia de Doumbia junto al resto de sus compañeros y la reaparición sobre el césped de Antonio Valera. La enfermería de la SD Huesca se vacía.

En una sesión en la que se combinó el trabajo físico con los ejercicios con balón, el centrocampista costamarfileño, que ya el día anterior había completado parte del trabajo como uno más dejando buenas sensaciones, pudo desenvolverse sobre el campo con total normalidad por lo que, si su evolución sigue siendo positiva, no es descartable que pueda estar disponible para Míchel de cara a la visita del domingo al Granada (14.00).

El jugador, cedido por el Sporting de Portugal, se recupera de una lesión en el sóleo diagnosticada justo después de su debut como azulgrana en la visita del Eibar, un 1-1 en el que disputó el último minuto. Después, tuvo que permanecer dos semanas limitándose a trabajar en el gimnasio y ya en la anterior se le pudo ver en el exterior de las instalaciones del Pirámide junto al readaptador Jordi Carracedo.

Con él, estuvo este martes Antonio Valera. El guardameta fue operado en un hombro hace mes y medio para solucionar los problemas que le han impedido jugar y entrenar con normalidad desde la pretemporada y tras el paso por el quirófano no había vuelto a pisar un terreno de juego. El cordobés completó ejercicios centrados en el tren inferior que no le obligaban a emplear los brazos. Ante la previsión de que su ausencia pueda prolongarse en el tiempo, el club llegó a barajar la posibilidad de incorporar un nuevo guardameta, algo que por el momento no ha sucedido. Su sustituto en los entrenamientos ha venido siendo el cancerbero del filial Javi Gasca.

