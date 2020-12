Javi Galán: "Solo pensamos en lograr la primera victoria”

Javi Galán está siendo uno de los jugadores más destacados de la SD Huesca en el regreso a Primera División. Afianzado en el equipo titular, en el que ha estado presente en nueve de las once jornadas disputadas, atraviesa por un buen momento de forma y juego que no le hace perder su habitual humildad. “Lo que intento es ayudar al equipo lo máximo posible”, aseguró este miércoles tras el segundo entrenamiento de una semana que tiene como línea de meta la visita del domingo al Granada (14.00). En la ciudad de la Alhambra, la misión será solo una, lograr la primera victoria de la temporada, algo que tras once jornadas sin hacerlo la plantilla “lo está deseando”. “Solo pensamos en ganar, nos está costando, pero, una vez que llegue, le seguirán más”, afirmó.

El extremeño mostró un importante respeto por el rival a pesar de que acumula tres derrotas consecutivas en la Liga. “Lleva una mala dinámica, pero sabemos de su potencial, son un equipo intenso que se ha adaptado a la categoría y que la temporada pasada se clasificó para la Liga Europa”, glosó los éxitos de los nazaríes que el jueves juegan con el PSV, circunstancia que no cree que les vaya a pesar. “Tienen una plantilla amplia”, apunta. Para él, lo más importante en el encuentro será “tener la portería a cero”, porque sus oponentes “siempre crean ocasiones”.

Después de que el pasado curso compartiese protagonismos en el lateral izquierdo con Luisinho, en éste ha tomado ventaja en las preferencias de Míchel. “Me voy habituando a una posición en la que aún tengo cosas que mejorar”, manifestó. Galán, firmado en el mercado de invierno del anterior paso por Primera División desde el Córdoba, había desarrollado hasta entonces la mayor parte de su carrera como extremo, demarcación que como azulgrana ha desempeñado solo puntualmente.

Sobre la mala posición del equipo en la tabla, colista a tres puntos de la salvación, cree que “ha habido dos o tres partidos en los que podríamos haber logrado más puntos y con ellos estaríamos en mitad de la tabla”. “La situación que tenemos es la que es y tenemos que tirar para delante”, arengó.

