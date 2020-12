La vieja guardia sigue marcando el ritmo en la SD Huesca

Llevaban la batuta en Segunda División y la siguen manejando en Primera.Ante el irregular rendimiento que están ofreciendo los refuerzo llegados esta temporada con la misión de elevar el nivel de la SD Huesca, es la vieja guardia la que está sosteniendo un tono competitivo que por el momento ha alcanzado para sumar siete empates en cuatro partidos, pero ninguna victoria. Si de entre los nuevos solo Andrés y Siovas se están comportando por regla general según lo esperado, otros como Mosquera, Rico, Ferreiro, Mir, Okazaki, Pulido y Galán siguen siendo pilares básicos.

Esto último no debe extrañar. No en vano, tras la consecución del ascenso uno de los primeros objetivos fue asegurarse la continuidad del bloque. El estilo que propugna Míchel es muy concreto, por lo que se consideró que cuantas más piezas estuviesen ya integradas más sencillo sería el aterrizaje en la élite.

Así,Mosquera es el jugador de campo azulgrana con más minutos, 989; siempre ha sido titular y solo se ha perdido uno al ser sustituido al final contra el Eibar. Con él, de entre los veteranos, tampoco se han perdido ninguna jornada Galán, Ferreiro y Mir, aunque en sus casos ha habido suplencias. Rico, con una lesión y un positivo por covid-19 mediante, siempre que ha estado disponible ha jugado de inicio.

En la misma situación se encontraban Pulido y Okazaki. Sin embargo, en las últimas jornadas su panorama ha cambiado.El central, tras atravesar una gastroenteritis, lleva tres partidos en el banquillo sin jugar, mientras que el delantero, una vez superada una lesión muscular que le mantuvo en el dique seco más de mes y medio, ha servido de revulsivo en las segundas partes de las dos últimas citas con Osasuna y Sevilla. Los problemas físicos han impedido tener continuidad a Pedro López, que ha tomado parte en cuatro encuentros, aunque ha sido el elegido cuando tanto él como Maffeo, su compañero en el lateral derecho, han estado al 100%.

En los nuevos, al margen de Maffeo, Andrés y Siovas son indiscutibles. Borja García se ha afianzado en el once aunque su juego, como él mismo ha reconocido, aún no es el mejor y Sandro ha aprovechado la ausencia de Okazaki para abrirse hueco en un once en el que Ontiveros solo ha aparecido dos veces. Gastón Silva, con 45 minutos repartidos en tres jornadas, y Doumbia, con solo uno, apenas han entrado en los planes de Míchel.

