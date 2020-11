La SD Huesca, con el mismo problema que los colistas inglés, alemán e italiano

La situación de la SD Huesca, aunque no irreversible, dista mucho de ser la óptima. Tras once jornadas cierra la tabla de Primera División a tres puntos de la salvación y sin haber conocido aún la victoria con un bagaje de siete empates y cuatro derrotas. El número de tablas rubricadas le convierte en un caso especial, pero no el hecho de no haber ganado todavía. Basta con echar un vistazo a las otras cuatro principales ligas europeas, la inglesa, la alemana, la francesa y la italiana, para comprobar que el panorama que presentan sus farolillos rojos es muy similar. De todas ellas, solo en una el colista ha conseguido ya un marcador favorable.

El Dijon se impuso el domingo al Niza por 1-3 dentro de la 12ª jornada de la Ligue 1, por lo que si el Huesca vence el domingo al Granada (14.00) igualará su marca de encuentros esperando al primer triunfo del curso. A los franceses, por lo pronto, lograr tres puntos de una tacada les valió para reducir la distancia con la permanencia de cinco a dos. En total, suman siete tras sus cuatro empates y siete tropiezos previos.

El desarrollo del resto de los principales campeonatos nacionales anda por detrás en lo que a número de jornadas se refiere. En la Premier League se lleva una menos que en España. El último es el Sheffield United con solo un punto en su cuenta, el obtenido con un 1-1 ante el Fulham en el que era su quinta cita de la temporada. El sábado no pudo con el West Bromwich Albion (1-0), equipo que se situaba justo por encima en la tabla, y vio como la opción de seguir entre los mejores se alejaba a cinco puntos.

En Alemania y en Italia la última fecha que se le ha arrancado al calendario competitivo ha sido la novena. En la Bundesliga el peor viene siendo el exequipo de Pablo Insua, el Schalke 04, con tres empates y seis derrotas. Su último marcador fue un 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach. Allí, dentro de una competición de 18 conjuntos, descienden los dos últimos. La salvación la marca el Mainz con dos puntos más.

La Serie A la cierra el Crotone con solo dos empates que llevarse a la boca, uno de mérito con el Juventus (1-1) y otro contra el Torino (0-0), un rival directo. Junto al Huesca, es el único de esta lista que tiene la condición de recién ascendido. Para no regresar a la Serie B ahora mismo debería remontar cuatro puntos.

De entre todos los colistas, dos han cambiado de entrenador. El Schalke 04 sustituyó David Wagner por Manuel Baum una vez celebrada la segunda jornada tras 17 partidos oficiales sin ganar y el Dijon apartó al técnico Stéphane Jobard y al director deportivo Peguy Luyindula después de diez jornadas.

