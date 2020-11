Míchel Sánchez encontró una explicación general al partido que se había resuelto por pegada. La tuvo En-Nesyri y le faltó a Sandro. Dos lances del juego envueltos en el dominio de un Sevilla que arrebató a la SD Huesca su don más preciado, la pelota, para vencer por 0-1. El técnico admitió lo que ya había delimitado en la previa: “El Sevilla ha sido superior, sobre todo en posesión y en no dejarnos jugar. Ya dije que tiene todos los conceptos de juego llevados a la perfección. Se juntan bien y aprietan, controlan las segundas jugadas. Es el equipo con más posesión, nos ha robado el balón y limitado en nuestra idea. Hemos defendido bien con cuatro jugadores por dentro porque ellos generan mucho allí. Hemos intentado tapar la zona central y tenido capacidad de llegar”.

Reconocía el míster que “no hemos podido porque han sido superiores y están muy bien trabajados. No han tenido muchas ocasiones pero el partido estaba más cerca de lo que ellos defendían que de nosotros. Han aprovechado una pese a que hemos defendido muy bien. La más clara ha sido la de Sandro, que puede cambiar el partido y hacernos respirar de ese agobio. No la hemos metido, quedando poco han hecho el 0-1 y ahí se ha acabado el partido”.

Esa situación de rombo en el centro del campo se explicaba con que “había que meter más piernas dentro por la capacidad del Sevilla de jugar lado a lado. Lo hemos hecho bien, quizá Seo ha salido demasiado a banda por sus ganas y lo hemos corregido. Cuando nos quitaran el balón sabríamos que se sufriría, que habría que tapar los pasillos por dentro y el equipo lo ha hecho bien”.

Otra vez, la SD Huesca no ha agotado los cinco cambios y Míchel ha explicado que “con cero a cero estábamos en el partido, y los cambios eran Pulido con línea de cinco atrás o Juan Carlos por Mir, que nos estaba dando profundidad y juego aéreo. Había que defender a seis jugadores de más de 1,85 en los corners y no queríamos mover eso. Creíamos que estábamos bien con Pulido y Mikel en el centro, hemos puesto por fuera a Ferreiro y Ontiveros más la doble punta. Con 0-1 las alternativas no me gustaban, era poco tiempo. Hasta el 83 no estábamos en una posición incómoda, de agobio en nuestra portería”.

Para Míchel, la presión por no ganar es “buena porque estamos en Primera. Se lo he dicho a los jugadores, fuisteis capaces de ascender y ser campeones, la presión es mayor pero todos la queremos. Estamos varios equipos metidos en tres puntos y tenemos tiempo por delante para superar las dificultades. El equipo está muy vivo”.

Alabó de manera especial a los suyos y Míchel pidió la implicación de la ciudad y la provincia para sacar la situación adelante. “Los jugadores se han vaciado en cuanto a actitud, intensidad, compromiso… los valores de la SD Huesca. No les podemos pedir más. Los desaciertos existen y nos hemos encontrado a un equipo muy bien trabajado, ante uno de los mejores conjuntos del mundo. Nos hemos descubierto una vez en la segunda parte y Ocampos nos ha ganado los duelos en el área. Nosotros no lo hemos hecho la vez que hemos tenido. Estamos jorobados, con nuestra gente en el campo habríamos sufrido más. Lo tenemos que fabricar ante la falta de aliento. Todos los partidos han de ser como si jugara la ciudad entera”, ha explicado.

Las palabras de elogio que le ha lanzado el preparador sevillista, Julen Lopetegui, “sirven, son un halago que me va a hacer trabajar más y ojalá esté un día a su altura. Nos han superado pero en estos once partidos se ha trabajado y luchado por esta camiseta. Nadie nos puede exigir porque estamos vivos, en pie, tenemos orgullo porque hacemos muchas cosas bien. La provincia se tiene que poner a una para sacar esto adelante y lograr muchas victorias”.

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.