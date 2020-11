Míchel Sánchez: “La ansiedad por ganar puede ser el principal enemigo”

La fe en su estilo y en sus propias fuerzas mueve a Míchel Sánchez hacia adelante. Una trayectoria que quiere perpetua y que lleve consigo a la plantilla de la SD Huesca hacia la primera victoria. A poder ser, este viernes ante Osasuna en El Sadar (21.00, Movistar LaLiga). El regreso del campeonato pone fin a un receso que ha servido “fortalecer lo que hacemos bien y mejorar aspectos que hemos visto en estos nueve partidos en los que podemos ser más fuertes”, ha señalado este viernes el entrenador. No podrá contar con los lesionados Gastón Silva y Doumbia pero recupera al bienvenido Shinji Okazaki.

Con este panorama la convocatoria, que se hará pública antes del desplazamiento de este viernes, sale sola con los otros 23 futbolistas disponibles. El retorno del samurái da a los azulgranas más posibilidades de ataque y Míchel abre la puerta a que pueda componer un tridente con Rafa Mir y Sandro en un contexto en el que, por encima de Osasuna, “la ansiedad por ganar puede ser el principal enemigo pero tratamos de que no sea así”.

El madrileño ha perseverado en su libro de estilo y pide a los suyos que siguen creyendo en esta idea de juego para terminar de encontrar la recompensa merecida ante un rival tan correoso como Osasuna. “Dentro de las dificultades que nos podemos encontrar, hemos de jugar muy rápido con un equipo que presiona bien y va a los duelos. Ser nosotros y que se imponga nuestra forma de jugar. Poner encima de la mesa lo que hacemos bien. Ha habido muchos momentos en los que hemos sido superiores y hay que mantener esa buena línea de juego”, ha valorado.

Repara Míchel en las estadísticas positivas para ahondar en la labor psicológica con un bloque que no ve la recompensa a su labor: “Las sensaciones no engañan al jugador. Con el Eibar los futbolistas notaron que eran superiores y lo tienen interiorizado, no hay que trabajarlo. Ese es el camino, sabiendo que se trabaja de la forma adecuada y hemos reforzado el ser un equipo muy competitivo que mire adelante”. Resulta una evidencia que el triunfo en El Sadar validaría este discurso, pero “solo se van a conseguir si seguimos por el mismo camino. Así seremos competitivos y disfrutaremos de la categoría, tenemos delante un reto apasionante”.

Para el preparador, empezar ganando puede ser un factor relevante “y solo nos hemos puesto por delante en Villarreal. Solo nos hicieron gol de penalti y en una situación especial. Somos muy fiables con el marcador a favor y nos daría tranquilidad, también lo hemos hablado. El otro día tuvimos muchas oportunidades y el rival nos hizo gol a la primera. Miramos hacia dentro las mejoras posibles para la siguiente jornada”.

Con un discurso claro y convencido de su labor, Míchel argumenta que “las estadísticas siempre tienen su lado negativo y damos valor a lo positivo, hay muchísimas cosas buenas entre las que estamos haciendo y sobre las que hay que forjar un futuro mejor. Estoy muy tranquilo, asumo mi propia crítica y creo que estoy trabajando bien y que las cosas están saliendo como preveíamos. Somos un equipo muy vivo que avanza en su línea de juego”.

