Rafa Mir: "Con la primera victoria, lo veremos todo más sencillo"

Trabajo y confianza; esa es la receta que Rafa Mir (Murcia, 1997) extiende a la SD Huesca para lograr una permanencia que ve segura si el equipo, a pesar de su situación en la tabla, continúa transitando por la misma senda que hasta ahora y mejora su rendimiento en las áreas. Él, autor por el momento de tres goles, se muestra dispuesto a seguir siendo el faro de sus compañeros en ataque.

Tras nueve jornadas, la SD Huesca ha llegado al segundo parón de la temporada como colista de Primera y a un punto de la salvación, ¿cómo se está viviendo la situación en el seno del vestuario?

Estamos intentando dejar a un lado la clasificación para centrarnos más en nuestras sensaciones y en cómo evolucionamos. Trabajamos día a día muy duro y sabemos a lo que jugamos. Sin embargo, la realidad es que la falta de contundencia en las dos áreas no está pesando. Tenemos que aprender de los errores.

¿Tienen la sensación de que el fútbol no está siendo justo con su juego?

No hablaría de justicia o injusticia; lo cierto es que no no está dando para sumar triunfos. Aún así, creo, al igual que mis compañeros y el cuerpo técnico, que si seguimos por la misma línea al final lograremos ganar partidos.

Todavía no han celebrado la primera victoria, ¿cómo se consigue seguir centrados y altos de moral?

Confiando en lo que hacemos, en el compañero que tenemos al lado, en el entrenador y en el proyecto; así es como saldremos adelante.

¿Qué le preocupa más, la falta de contundencia atrás o arriba?

Ambas, tenemos que mejorar en defensa y en ataque. En lo que más me atañe por la posición que ocupo, la delantera, me da seguridad el hecho de que estamos generando ocasiones. Nos acercamos mucho a la portería de los rivales y lo normal sería que llevásemos más goles por eso sé que acabaremos marcando más y que los resultados llegarán.

En el plano personal, acumula tres goles y una asistencia, todo ello conseguido en las últimas cuatro jornadas, las transcurridas desde la anterior vez en la que la competición se detuvo por los compromisos de selecciones, su progresión es clara.

El esfuerzo está dando resultados, es algo que noto desde que llegué al Huesca. Lo que busco es ayudar a los compañeros, independientemente de que sea con goles, asistencias o simplemente trabajo.

"Lo que busco es ayudar a los compañeros, independientemente de que sea con goles, asistencias o simplemente trabajo"

De todos modos, su buena racha sí que ha coincidido con su paso de la banda a la punta del ataque coincidiendo con la lesión de Okazaki.

Como me encuentro cómodo es jugando y lo haré donde el entrenador crea oportuno, de delantero, de extremo, de central o de portero. Los primeros partidos fueron de aprendizaje para todos y de adaptación a una nueva categoría con otro tipo de rivales.

Aunque en su día ya había debutado con el Valencia, ¿ha notado un gran salto de Segunda a Primera División?

Se juega con más ritmo, hay más calidad y te enfrentas a jugadores muy desequilibrantes.

¿Alguno de ellos le ha sorprendido especialmente?

Por ahora los que más, Joao Félix, Benzema, Gerard Moreno y Sergio Ramos. Qué vas a decir de ellos, son gente muy acostumbrada a jugar en la élite que te obliga a sacar tu mejor versión para poder competir.

"Por ahora los rivales que más me han sorprendido son Joao Félix, Benzema, Gerard Moreno y Sergio Ramos"

Su primer gol llegó en la sexta jornada, la del 2-2 con el Valladolid, ¿le quitó un peso de encima?

Estaba tranquilo y creo que fuera se hablaba más de la falta de acierto de lo que yo sentía. Al final, si se tiene seguridad en lo que se está haciendo, todo acaba llegando. Conseguí el primero, detrás de ese, por ahora, dos más y espero que todavía me queden muchos más por marcar.

¿Piensa en alguna cifra en concreto?

No, la única marca que me planteó es que el equipo cumpla el objetivo. Cambiaría sin dudarlo mis tres goles por haber sumado tres puntos más.

El podio de jugadores con más disparos de la Liga lo conforman por orden de más a menos Messi, Mir y Benzema.

Está bien aparecer entre esos nombres, pero preferiría estar así colocado en la lista de los máximos goleadores porque así habría ayudado más a mis compañeros a conseguir los resultados que buscamos.

Fue pieza importante en el ascenso con nueve goles en la segunda vuelta y ahora sigue destacando. Su llegada a El Alcoraz en el pasado mercado de invierno ha sido todo un acierto.

El Huesca y yo apostamos fuerte en su día para que estuviese aquí y creo que fue una decisión correcta. Estoy feliz, me siento querido en la ciudad, en el club, por mis compañeros y por todos los que nos rodean. Me resulta fácil rendir.

¿Cómo es su relación con Míchel Sánchez, su entrenador?

Nos vamos conociendo cada vez más y ya entiendo a lo que jugamos y cómo me tengo que desenvolver. Es un gran técnico.

Aunque su cesión desde el Wolverhampton inglés concluye en junio de 2021, ésta se puede ir revisando, ¿al final del pasado curso tuvo claro que quería continuar?

Tuve muchas opciones encima de la mesa, pero sentía que para seguir demostrando el futbolista que soy, Huesca era el mejor sitio.

¿Está convencido de que se conseguirá la permanencia?

Tenemos plantilla suficiente para lograrlo. Hacemos un gran juego, generamos ocasiones y cuando ganemos cogeremos confianza y lo veremos todo de una forma más sencilla.

En este sentido, ¿qué importancia tiene la visita a Osasuna del próximo viernes?

El partido hay que tomarlo como otra final más. Al igual que en el resto de jornadas hay tres puntos en juego que intentaremos sumar.

¿Siente que está en su mejor momento?

No, hago el trabajo para el que se me ha contratado, lo que me pide el entrenador. Mi idea es seguir mejorando, porque no sé ni cuándo, ni dónde alcanzaré mi mejor versión.

¿Cómo ve su futuro?

Solo pienso en que el viernes jugamos con Osasuna. Únicamente yendo partido a partido se conquistan las metas.