Osasuna centra los esfuerzos de la SD Huesca

Tras una jornada y media de descanso, la SD Huesca ha retomado este domingo por la tarde el trabajo. Ya es unidireccional: todos los caminos conducen a Pamplona, donde el viernes los de Míchel Sánchez se medirán a Osasuna en la vuelta de la Liga (21.00, Movistar LaLiga). Atrás quedará un parón no tan productivo como se pretendía puesto que el técnico no ha podido contar con todos sus jugadores por las lesiones de Idrissa Doumbia, que se ha quedado en el gimnasio, y Gastón Silva, que ha trabajado al margen, y la programada marcha de Álvaro Fernández con la selección sub 21. Al menos, va recuperando a Shinji Okazaki para la causa y la gastroenteritis que mermó a Pulido hasta no poder jugar frente al Eibar es historia.

Los azulgranas alcanzarán la décima jornada limitados por una constante: Míchel no ha podido aún disponer de la plantilla al completo para la preparación de un partido oficial. Un mal común a todos los equipos de la Liga y que se acentúa cuando se trata, a priori, de una de las tres plantillas más limitadas por la condición de recién ascendida. En El Sadar no podrán vestirse de corto ni Doumbia ni Silva y se espera la vuelta de Okazaki. A partir del miércoles, la de Álvaro tras el doble compromiso de La Rojita en Marbella.

Este ha sido el segundo paréntesis del campeonato, y un modo de que los azulgranas se sigan poniendo al día después de que algunos de los fichajes llegasen en el tramo final del verano o con el curso en marcha. Los casos más rotundos son los de Doumbia y Sandro Ramírez, cerrados el mismo 5 de octubre en que se bajaba la persiana. Pero también sucedió con Borja García, Ontiveros o Siovas. Hasta marzo no se producirá el siguiente hiato en el desarrollo de la temporada, que solo presentará jornadas atípicas hasta entonces en Navidad, con compromisos los días 23 (Levante) y 30 de diciembre (Celta), entre semana, y el 3 de enero con la llegada del FC Barcelona a El Alcoraz.

Solo dos de las incorporaciones, Andrés Fernández y Pablo Maffeo, estuvieron disponibles en el partido inaugural de Villarreal. El segundo, además, debió acelerar los plazos de su puesta a punto por los problemas físicos de Pedro López, que no pudo jugar hasta dos semanas después en Mestalla. Míchel contó entonces con 18 futbolistas de la primera plantilla más Nwakali, habitual en las siguientes convocatorias, Peñaloza y Kevin. Ante el Cádiz se añadieron Siovas, que desde entonces no se ha descabalgado de la titularidad, y Borja García, que comenzó en el banquillo y se estrenó a los 52 minutos.

Valencia supuso la puesta de largo para Javi Ontiveros. En el minuto 80 relevó a Shinji Okazaki para convertirse en el cuarto fichaje en contar con minutos durante el curso. El defensa uruguayo Gastón Silva, impedido hasta que se pudieron completar los trámites de su fichaje, se vistió de corto en la visita del Atlético Madrid para sustituir a Pedro López después de lesionarse. Sandro y Doumbia fueron los últimos en llegar y contaron con periodos diferentes de adaptación. El del delantero canario fue súbito, debutó y marcó ante el Valladolid en sus primeros segundos como azulgrana y el del costamarfileño se postergó hasta el pasado choque con el Eibar y sin apenas tiempo para demostrar su adaptación a lo que Míchel quiere.

No solo las incorporaciones han compuesto este complejo panorama de altas y ausencias. Algunos jugadores de la plantilla del ascenso han tenido ausencias más o menos prolongadas como las de Pedro López y Mikel Rico. En el caso del vizcaíno, por problemas musculares primero y la covid-19 después. Luisinho no compareció ante el Cádiz por molestias físicas y Okazaki está a la expectativa de reaparecer en Pamplona tras caer lesionado en Elche en la jornada 5. Álvaro, Galán, Insua, Mosquera, Eugeni, Seoane, Sergio Gómez, Juan Carlos, Ferreiro, Rafa Mir y Escriche han estado siempre disponibles para Míchel, como también Andrés Fernández.

