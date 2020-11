En la SD Huesca de Míchel, todos tienen minutos

Corría ya en el cronómetro el tiempo de añadido cuando Mosquera le cedió el testigo para entrar en el terreno de juego. Idrissa Doumbia vivió en el empate a uno del pasado sábado con el Eibar su primera vez con la SD Huesca, un debut corto en el que vio una tarjeta amarilla y tras el que ha sufrido una lesión en el sóleo, pero que anhelaba. Con él ya son 25 los futbolistas que Míchel Sánchez ha empleado en las nueve jornadas que se llevan disputadas en Primera División. El portero Andrés Fernández, los 23 jugadores de campo con los que cuenta y el extremo Joaquín Muñoz, que participó en tres encuentros antes de marchar cedido al Málaga.

Las lesiones, los ajustes tácticos y la regla de los cinco cambios implantada la campaña pasada tras el confinamiento y heredada en el curso en marcha explican el hecho de que el técnico esté optando por dar entrada a sus piezas no ya solo desde el banquillo, sino también en las alineaciones iniciales; 21 han lucido la vitola de titulares, lo que no implica que se hayan producido grandes vaivenes en un once que, por otra, parte nunca se ha repetido.

La mayor transformación se vivió en el último choque. Respecto al equipo dispuesto de inicio en el 4-1 ante el Real Madrid, en el que sorprendieron las presencias de Ontiveros y, especialmente, Nwakali y Sergio Gómez, hubo cinco variaciones. Antes en todos los compromisos las novedades siempre habían sido dos, a excepción de las visitas a Valdebebas y Elche, en las que fueron cuatro.

Andrés es el único que ha estado sobre el césped en los 810 minutos disputados. Uno menos se le computa a Mosquera, y Pulido y Siovas cierran el podio con 720. Con el paso de los partidos, Míchel ha ido conformando un grupo de jugadores de cabecera en los que combina a la vieja guardia con los últimos en llegar. Con la excepción de Pulido, al que, tras atravesar una gastroenteritis, no dio entrada frente al Eibar a pesar de estar en el banquillo, además de los ya mencionados ha utilizado siempre que han estado disponibles a Borja García, Ontiveros, Okazaki, Rico, Sandro, Galán, Mir y Ferrerio. Solo un jugador no se ha vestido aún de corto, sin contar a Valera, lesionado desde el inicio de la Liga, el meta Álvaro Fernández, actualmente concentrado con la selección española sub 21.